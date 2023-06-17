Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, розміщення ядерної зброї в Білорусі порушує Договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Захід недостатньо жорстко реагує

Шейтельман нагадав слова Лукашенка, що той без роздумів використає ядерну зброю, якщо станеться "напад на Білорусь". Захід має рішуче реагувати на цю нову загрозу, але натомість нічого немає.

Це – ядерний терор. Є країни-гаранти Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, які вже сьогодні мали б застосувати військову силу, щоб підкорити Лукашенка. Це прямо написано в договорі. Не треба чекати на рішення Радбезу ООН, а застосувати військову силу. Хоча б мали завдати ударів по тих місцях, де в Білорусі хочуть зберігати ядерну зброю,

– зазначив Шейтельман.

Ситуація також небезпечна, адже Лукашенко дещо неконтрольований. Свого часу він примусово посадив літак Ryanair, а також організував міграційну кризу на кордоні з Євросоюзом. І тепер ця людина отримує ядерну зброю.

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На думку Шейтельмана, в Росії потрібно забрати ядерну зброю після перемоги України. Тут варто діяти надзвичайно жорстко. До прикладу, поставити умови, що ніякі санкції не знімуть, а усі нові лідери будуть у міжнародному розшуці, доки Росія не віддасть ядерну зброю.

Ядерна зброя в Білорусі: коротко