Об этом 24 Каналу отметил глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он прокомментировал заявления Запада, которые должны быть в разы более действенными.

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VIP-пропагандист России

По мнению Павла Латушко, Лукашенко четко понимает, что ситуация не в его пользу. Украина однозначно победит в войне, а у самопровозглашенного белорусского президента будут серьезные проблемы. Поэтому его главная задача сейчас – докричаться.

"Лукашенко выполняет функцию VIP-пропагандиста и говорит то, что выгодно Кремлю. Возможно, если из двух рупоров кричать, они думают, что будут услышаны. Лукашенко путается в показаниях, меняет позицию. Сначала говорит, что наступления не будет, потом, что оно разбито, давайте сядем за стол переговоров, угрожает ядеркой. Такое хаотическое и непоследовательное построение тезисов", – отметил оппозиционер.

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Запад не прошел тест

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси уже необратимый процесс и происходит на глазах всего мира. По мнению Латушко, это означает утрату независимости и суверенитета страны.

"Лукашенко забетонировался крепкими металлами в Россию. Одно дело ввести ядерное оружие. Другое – вывести", – подчеркнул он.

Другой вопрос – как можно изменить власть в Беларуси, если страна-агрессор будет делать все возможное чтобы не допустить это. А, может, и сама постарается заменить Лукашенко.

Это беда, которая пришла в Беларусь. Сейчас есть определенное разочарование в обществе и за последние дни слышны заявления, что Запад не прошел тест на поддержку демократического движения в Беларуси. Ее просто нет, она отсутствует. Есть общие фразы о союзничестве, но нет активных действий,

– добавил Павел Латушко.

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