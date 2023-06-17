Сергей Бульба убежден, что у России есть план вступить в войну с НАТО. И ядерный комплекс в Беларусь Путин перебросил именно с этой целью. Вместе с ядерным оружием Россия перебросила в Беларусь также и военный контингент.

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Россия могла перевезти в Беларусь "Тополь-М"

Основатель "Белого легиона" сообщил, что существует вероятность, что в Беларусь переместили не только тактическое, но и стратегическое ядерное оружие. В частности, говорится о стратегическом ядерном комплексе "Тополь-М".

Также Сергей Бульба убежден, что с помощью Беларуси Кремль пытается решить свои вопросы и развязать войну с НАТО.

Они (Россия – 24 Канал) могут запустить ракету с территории Беларуси, чтобы ответ был нанесен не по российской территории, а по белорусской. В этом есть подлость Путина. Не удивлюсь, если Путин решит ударить и совершить пуск, не информируя Лукашенко,

– заявил Сергей Бульба.

Лукашенко готов использовать ядерное оружие

Между тем, самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов использовать ядерные боеголовки, если стране "не дай Бог придется воевать". Цинически прокомментировал он и вероятность использования "Тополь-М".

"Слушайте, ну если воевать, не дай Бог применять это оружие, ну зачем мне стратегические тот же "Тополь"? Хотя, мы сейчас готовим площадки и под это вооружение. Они все живы-здоровы, кроме одного. Поэтому, если нужно, мы в любой момент. Где стоит "Тополь", кнопку нажал, ракета улетела", - заявил он.

Что такое "Тополь-М" "Тополь-М" – это ракетный комплекс стратегического назначения, который в России разработали в конце 1980-х годов. Комплекс приняли на вооружение 2000 года, однако уже 2011 год прекратили его закупку в пользу РС-24 "Ярс". Радиус действия "Тополь-М" достигает 12 километров.

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