Об этом в своем стриме отметил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил реакцию НАТО.
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Не будет другой реакции
Олег Жданов процитировал слова Столтенберга о том, что несколько месяцев назад Москва приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и решила развернуть ядерное оружие в Беларуси. Это безрассудная ядерная риторика.
"Это нормальная реакция нормальных людей на безрассудные действия Путина и самопровозглашенного президента Лукашенко. Неужели кто-то думал, что будет иначе? Ядерное оружие – наступательное оружие. Оно в качестве сдерживающего фактора пыталось использоваться, но Путин ломает все стереотипы показывая, что ядерное оружие – исключительно оружие давления", – подчеркнул военный эксперт.
Олег Жданов о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси: смотреть видео
Также он добавил, что чем ближе ядерное оружие будет приближаться к границам НАТО, тем более жесткой будет реакция Альянса.
Теперь Беларусь и такие страны будут в списке целей №1 – в списке нанесения превентивного удара в случае угрозы применения ядерного вооружения. Все, как в первую Холодную войну 70-х годов,
– добавил Жданов.
Ядерное оружие в Беларуси: последние новости
- На днях Лукашенко заявил, что его страна стала получать российское тактическое ядерное оружие. 16 июня Путин заявил, что первую часть ядерных зарядов таки уже переправили в Беларусь.
- Лукашенко считает, что получит доступ к применению ядерного оружия. Даже заявил условие – в случае агрессии против Беларуси. Но, вероятнее, будет контролировать все Россия.
- Перемещение российского ядерного оружия в страну-союзницу – угроза не только Украине, но и НАТО. В случае любых ситуаций Альянс будет действовать решительно и это может обернуться против самой Беларуси.