Перемещение тактического ядерного оружия в Беларусь – это не столько угроза для Украины, сколько для НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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Чем ядерный шантаж обернется для Беларуси

Игорь Рейтерович объяснил, что временное отсутствие реакции Альянса не означает, что у Запада нет планов или даже сценариев действий в случае ядерной опасности.

Если все же это произойдет и оружие будет на территории Беларуси, то это в первую очередь станет проблемой для Беларуси,

– убежден он.

По его мнению, НАТО сейчас разрабатывает концепцию, согласно которой Беларусь признается страной, представляющей потенциальную угрозу странам-членам Альянса. Следовательно, будут приняты соответствующие меры:

усиление противоракетной обороны в государствах, граничащих с Беларусью;

предоставление дополнительных самолетов для боевых дежурств;

размещение ядерного оружия на границе.

Последний вариант активно предлагает Польша. Учитывая эти возможные планы действий самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко должен понимать, что территория его страны – объект для возможного ответного удара, если Беларусь решится на использование ядерного оружия.

Впрочем, действительно указы будет отдавать не он, а Владимир Путин, который сейчас и может спровоцировать локальный ядерный конфликт. Ему выгодно воплощать свои сокровенные желания с территории Беларуси, зная, что Россия при этом будет девственницей.

Ядерная безопасность: главное