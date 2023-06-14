Переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі – це не стільки загроза для України, як для НАТО. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Чим ядерний шантаж обернеться для Білорусі

Ігор Рейтерович пояснив, що тимчасова відсутність реакції Альянсу не означає, що у Заходу немає планів чи навіть сценаріїв дій у разі ядерної небезпеки.

Якщо все ж таки це відбудеться і зброя буде на території Білорусі, то це у першу чергу стане проблемою для Білорусі,

– переконаний він.

На його думку, НАТО наразі розробляє концепцію, згідно із якою Білорусь визнається країною, яка несе потенційну загрозу країнам-членам Альянсу. Відтак, будуть вжиті відповідні заходи:

посилення протиракетної оборони в державах, які межують із Білоруссю;

надання додаткових літаків для бойових чергувань;

розміщення ядерної зброї на білоруському кордоні.

Останній варіант активно пропонує Польща. З огляду на ці ймовірні плани дій самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко повинен розуміти, що територія його країни – об'єкт для можливого удару у відповідь, якщо Білорусь зважиться на використання ядерної зброї.

Втім, насправді укази віддаватиме не він, а Владімір Путін, який нині і може спровокувати локальний ядерний конфлікт. Йому вигідно втілювати свої потаємні бажання з території Білорусі, знаючи, що Росія при цьому буде незайманою.

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