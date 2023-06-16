Про це у своєму стрімі зазначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив реакцію НАТО.
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Не буде іншої реакції
Олег Жданов процитував слова Столтенберга про те, що декілька місяців тому Москва призупинила участь в договорі про стратегічні наступальні озброєння і вирішила розгорнути ядерну зброю в Білорусі. Це безрозсудна ядерна риторика.
"Це нормальна реакція нормальних людей на безрозсудні дії Путіна і самопроголошеного президента Лукашенка. Невже хтось думав, що буде інакше? Ядерна зброя – наступальна зброя. Вона в якості стримуючого фактору намагалася використовуватися, але Путін ламає всі стереотипи. Показує, що зараз ядерна зброя – винятково зброя тиску", – підкреслив військовий експерт.
Олег Жданов про розміщення Росією ядерної зброї у Білорусі: дивитись відео
Також він додав, що чим ближче ядерна зброя наближатиметься до кордонів НАТО, тим жорсткіша буде реакція Альянсу.
Тепер Білорусь і такі країни будуть в списку цілей №1 – в списку нанесення превентивного удару в разі загрози застосування ядерного озброєння. Все, як у першу Холодну війну 70-х років,
– додав Жданов.
Ядерна зброя у Білорусі: останні новини
- Днями Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. 16 червня Путін заявив, що першу частину ядерних зарядів таки вже переправили в Білорусь.
- Лукашенко думає, що отримає доступ до застосування ядерної зброї. Навіть заявив умову – у разі агресії проти Білорусі. Та, ймовірніше, контролюватиме усе Росія.
- Переміщення російської ядерної зброї до країни-союзниці – загроза не тільки Україні, але й НАТО. У разі будь-яких ситуацій Альянс діятиме рішуче і це може обернутися проти самої Білорусі.