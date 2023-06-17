Аналитики проанализировали якобы факт передачи тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Белоруссии в соответствии с ранее объявленными планами.
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По оценке ISW, размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью.
Аналитики говорят, очень маловероятно, что это будет означать эскалацию.
Главное о передаче ядерного оружия
- В марте Путин заявил, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Мол, это ответ на то, что Великобритания предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Ядерное оружие хотели начать размещать в Белоруссии после подготовки специальных хранилищ. "Соответствующие процедуры" завершатся 7 – 8 июля.
- 14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
- 16 июня Путин заявил, что передал часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные якобы будут переданы до конца года.