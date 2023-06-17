Аналитики проанализировали якобы факт передачи тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Белоруссии в соответствии с ранее объявленными планами.

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По оценке ISW, размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью.

Аналитики говорят, очень маловероятно, что это будет означать эскалацию.

Важно! По данным Белорусский Гаюн, пока не зафиксированы факты, указывающие на реальное перемещение тактического ядерного оружия с России на территорию Беларуси.

Главное о передаче ядерного оружия