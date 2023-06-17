Аналітики проаналізували нібито факт передачі тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

Дивіться також Переміщення ядерної зброї до Білорусі наразі не зафіксовано, – "Беларускі Гаюн"

За оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Аналітики кажуть, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.

Важливо! За даними Беларускі Гаюн, наразі не зафіксовано фактів, які вказували б на реальне переміщення тактичної ядерної зброї з рф на територію Білорусі.

Головне про передачу ядерної зброї