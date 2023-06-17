Аналітики проаналізували нібито факт передачі тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.
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За оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.
Аналітики кажуть, дуже малоймовірно, що це означатиме ескалацію.
Головне про передачу ядерної зброї
- У березні Путін заявив, що розмістить ядерну зброю на території Білорусі. Мовляв, це відповідь на те, що Велика Британія надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- Ядерну зброю хотіли почати розміщувати в Білорусі після підготовки спеціальних сховищ. "Відповідні процедури" завершаться 7 – 8 липня.
- 14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.
- 16 червня Путін заявив, що передав частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту нібито буде передано до кінця року.