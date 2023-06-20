Об этом заявили в американском Институте изучения войны. Так, ISW давно оценивает, что Россия оставит тактическое ядерное оружие в Беларуси, чтобы консолидировать фактический контроль над Беларусью.

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Россия намерена постоянно держать тактическое ядерное оружие в Беларуси

МИД России 19 июня заявил, что соглашение России о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не связано конкретными сроками и что Россия вернет оружие только при условии, что США и НАТО пойдут на ряд уступок, в частности, "вывод всего американского ядерного оружия на территорию США" и демонтаж всей ядерной инфраструктуры в Европе.

Это заявление вместе с необоснованными требованиями США и НАТО свидетельствует о том, что Россия намерена оставить тактическое ядерное оружие в Беларуси на постоянной основе,

– заявили аналитики.

ISW давно оценивает, что Россия, вероятно, оставит тактическое ядерное оружие в Беларуси, чтобы консолидировать фактический контроль над Беларусью, но утверждает, что это развертывание чрезвычайно маловероятно повлияет на поле боя в Украине.

Какая есть угроза из-за размещения ядерного оружия в Беларуси

Россия перекидывает часть своего ядерного оружия в Беларусь. В украинской разведке считают, что после перекидывания российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется – новые угрозы не возникают. Это тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа.

Кстати, глава российского министерства нападения Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, однако его будет контролировать Россия.