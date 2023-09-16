Трамп сказал, что ценит недавнюю похвалу от кремлевского диктатора Владимира Путина. Президент России на Восточном экономическом форуме отметил, что он слышал, "что Трамп сказал, что он решит все острые вопросы в течение нескольких дней, включая "украинский кризис". Мы не можем не радоваться этому".

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Трамп так и не назвал свой план, который завершит войну в Украине

Бывший президент США заявил, что он посадил бы Путина и лидера Украины Владимира Зеленского за стол переговоров. Более того, Трамп уверен, что ему бы удалось достичь соглашения.

Мне нравится, что он (Путин – 24 Канал) это сказал. Потому что это значит, что я говорю правду. Я пригласил бы его в комнату. Я бы посадил Зеленского в комнату. Потом я бы свел их вместе. И мы бы заключили сделку,

– прокомментировал Трамп слова Путина.

Бывший президент США несколько раз утверждал, что мог бы быстро завершить войну. Однако он так и не назвал свой план.

"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что вы не можете точно сказать, что вы собираетесь делать. Но я бы сказал некоторые вещи Путину. Я бы сказал некоторые вещи Зеленскому", – отметил Трамп.

Трамп продолжал избегать объяснения того, что будет предусматривать его план, хотя он утверждал, что "заключит справедливое соглашение для всех", когда его спросили, позволит ли Кремлю удерживать украинскую территорию, которую российские войска незаконно захватили силой.

В то же время, недавно Трамп заявлял, что Украине, возможно, якобы придется отдать России часть территории, чтобы остановить войну.

Трамп уже имел возможность завершить войну в Украине

Кроме того, Трамп уже не впервые обещает завершить войну в Украине через 24 часа. Владимир Зеленский рассказал, что встречался с Трампом, когда тот был президентом США.

Зеленский напомнил, что тогда, хоть и не было полномасштабного вторжения России, но война на территории Украины уже продолжалась. Однако тогда Трамп не решил этот вопрос.

В конце концов, как пишет NBC News, журналисты "загнали" Трампа в тупик, когда напомнили ему о жестокости Кремля в Украине.

В частности, президенту США напомнили, что российские войска бомбят роддомы, хоронят украинских гражданских в братских могилах и похищают детей на оккупированной территории.

"Это все ужасно", – сказал в ответ Трамп.