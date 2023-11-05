Крім того, глава держави також підкреслив важливість ціни, яку українці платять за свою свободу. Адже війна забирає життя наших громадян.
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Зеленський сказав, що Путін "чортовий терорист"
Український очільник відзначив, що сила й енергія українських захисників, яку вони застосовують проти російського агресора, абсолютно не означає, що наша держава хоче "воювати все життя". Адже ціна, яку платять український народ за своє право на існування, за словами Зеленського, дуже висока.
Але Україна не готова віддати свою свободу цьому чортовому терористу Путіну. Ось так. Ось чому ми боремося,
– сказав він.
Крім того, президент України наголосив, що війна забирає у нас найкращих людей. Він підкреслив, що всі чоловіки, жінки і діти, які загинули від рук окупанта, для нашої держави є найкращими героями.
Президент висловився про мирні перемовини з Росією
- Володимир Зеленський зазначив, що Україна не планує розпочинати мирні перемовини з Росією. Зокрема, він наголосив, що українська влада "не довіряє терористам".
- Глава держави також зауважив, що він особисто не має жодних відносин з країною-агресоркою. Він наголосив, що його позиція щодо переговорів є позицією всієї України та нашого народу і він пояснив це нашим американським партнерам Джо Байдену, Конгресу та представниками обох партій у Сполучених Штатах.
- Водночас Зеленський наголосив на потребі України у протиповітряній обороні, адже наразі у нашої держави немає достатньо систем. Він зазначив, що лише так український контрнаступ піде швидше, а українська сторона врешті-решт повністю контролюватиме небо.
- Наостанок президент підкреслив, що Україна береже життя кожного нашого захисника. Адже ми не можемо кидати військових у "м'ясні штурми", як це робить Росія впродовж усієї війни.