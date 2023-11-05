Раніше, відповідаючи на подібне питання, Володимир Зеленський також наголошував, що для звільнення українських територій ЗСУ потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Це також збігається з оцінкою Валерія Залужного, який наголошував на потребі завдати поразки ворогу в повітрі.

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Чи зайшла війна в "глухий кут"

У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що війна із Росією буде довгою, але думки про те, що ЗСУ не спроможні перемогти Росію на полі бою, не відповідають дійсності.

Ситуація на (полі бою – 24 Канал) є дійсно складною. Це не "глухий кут", і не патова ситуація. Скоріше, Україна оголосила шах російській армії. До цього Росія сподівалася поставити нам мат, але цього не сталося й ми перехопили у неї ініціативу,

– пояснив Президент України.

Тепер, за словами Зеленського, Росія хоче оголосити шах у відповідь. Але в намаганнях це зробити, російська армія втрачає сотні одиниць техніки та тисячі своїх солдатів під Авдіївкою.

"Інколи (оцінюючи війну в Україні – 24 Канал), люди не помічають важливих деталей. Україна не просто "стоїть на одному місці", адже коли наші військові утримують свої рубежі (під час російського наступу – 24 Канал), Росія зазнає великих втрат", – наголосив президент.

Чи розробляє Україна нову стратегію ведення війни Відповідаючи на питання ведучої, Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові розробляють нові операції, щоб звільнити більше українських територій і застати Росію зненацька. Але такі наміри вкрай важко реалізувати без достатньої кількості зброї. Тому українське командування прораховує можливі варіанти на кілька кроків уперед для досягнення поставленої мети.

Також Президент України наголосив, що Росія намагається розділити світ за допомогою розпалювання все нових і нових конфліктів, про що свідчать зокрема й бойові дії в Ізраїлі та Секторі Гази. І якщо ще однієї війни виявиться недостатньо для того, щоб відвернути увагу світу від України, Москва докладе всіх зусиль, щоб розпочати наступну.

"(Російська агресія – 24 Канал) – це питання загальноєвропейської безпеки. Невже якщо Україна не може здобути швидкої перемоги, ми повинні дати Путіну можливість нас убивати? У нас немає ніякої альтернативи, крім залишатися сильними й вірити в ідеали людяності та демократії. Інакше у випадку поразки України ми підживимо бажання світових автократій знищувати демократичні країни", – зазначив Зеленський.

Чи можливі перемовини з окупантами

Раніше NBC повідомляло, що нібито США та ЄС тиснуть на Україну задля можливого початку перемовин із Росією. Однак Президент України заперечив такі чутки.

Він наголосив, що його особиста позиція і позиція українського народу полягає в тому, що Україна не хоче вести ніяких перемовин з терористами, тому що їхнє слово нічого не варте. Також Зеленський нагадав, що Україна вже намагалася вести з перемовини з Росією після заморожування війни на Донбасі, але її слова виявились брехнею, і зрештою почалося повномасштабне вторгнення.

"Американські політики також знають про цю позицію, і станом на сьогодні немає ніяких відкритих підштовхувань України до перемовин з агресором. Можливо, якісь зі світових країн і намагаються "промацувати ґрунт" для перемовин з Росією, але позиція України залишається незмінною: ніяких домовленостей з Росією, поки вона не покине українські території", – нагадав американцям Зеленський.