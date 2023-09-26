Варто зазначити, що раніше Трампа підозрювали у перебільшення його власних статків на мільярди доларів за 1 рік. Це стало відомо із його фінансових документів.

Цікаво У підсумку – 20 хвилин під арештом: Трамп став першим президентом США, який має тюремне фото

Суд виніс нове рішення щодо Трампа

Журналісти зазначили, що суддя Нью-Йорку відмовився відхилити позов генерального прокурора штату Летиції Джеймс, яка звинувачувала експрезидента США Дональда Трампа в незаконному збільшенні його активів і капіталу. Суд визнав Трамп і його компанію Trump Organization відповідальними за шахрайство.

Це рішення виніс суддя Артур Енгорон із суду штату Нью-Йорк на Манхеттені. Зокрема, це розв'язує найбільшу претензію штату проти колишнього президента та звужує судовий процес, який розпочнеться 2 жовтня.

Відтепер суд тепер буде зосереджений на звинуваченнях, включаючи фальсифікацію ділової документації та видачу неправдивих фінансових звітів, а також вимоги держави щодо відшкодування 250 мільйонів доларів США Трампом.

Експрезидент США незаконно збагатився

Журналісти Bloomberg підкреслили, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала до суду на Трампа, його компанію з нерухомості, а також двох його дорослих синів у вересні 2022 року. Вона звинуватила їх у завищенні вартості найбільших активів експрезидента США з 2011 по 2021 рік, щоб отримати кращі умови від банків і страховиків.

Варто наголосити, що це одна з шести справ проти Трампа, включаючи чотири кримінальні переслідування, однак ця справа є цивільною.

Сама прокурорка наголошувала, що її команда зібрала докази того, що Трамп щорічно збільшував свій статок на 3,6 мільярда доларів, перебільшуючи ринкову вартість нерухомості. Це також включає його маєток Мар-а-Лаго у Флориді.

Однак Трамп стверджував, що позов Джеймс є політично мотивованим. Він також докладає зусиль, щоб відкласти судовий процес, стверджуючи в апеляційному суді Нью-Йорка, що деякі вимоги штату "можуть бути занадто старими".

Зрештою ексочільник США також стверджував, що Джеймс не мала права подавати на нього до суду, оскільки банки та страхові компанії не зазнали жодних фінансових збитків.

Раніше суд обрав запобіжний захід Трампу у справі про вибори