Відповідну думку в інтерв'ю 24 Каналу озвучила співзасновниця угорської опозиційної партії "Моментум" Каталін Чех. Вона прокоментувала питання, яке стосується державних ЗМІ Угорщини, які фактично стали рупором Кремля.

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Знайти неупереджену інформацію складно, – Чех

Мені дуже прикро спостерігати, наскільки сильно російська пропаганда проникла в угорську суспільну полеміку. Дуже важко знайти неупереджену інформацію про те, чому для нас так важливо допомагати Україні, тому що державні ЗМІ Орбана фактично стали рупором Russia Today або Sputnik,

– зазначила вона.

Водночас Каталін Чех зауважила, що за умови дезінформації, на її думку, більшість угорців співпереживають нашій державі. Вона згадує, наскільки тепло приймали біженців з нашої країни, котрі рятувалися від війни. За словами євродепутатки, це було для угорців "головним людським обов'язком".

Вона також припустила, що якби угорці більше чули про те, що їхня безпека залежить від безпеки нашої держави, то, переконана вона, були проти такої політики уряду країни.

Це робить ЄС слабшим, це робить Угорщину менш безпечною, а також допомагає агресору Владіміру Путіну виступати проти хоробрих українців, які захищають свою батьківщину,

– зазначила вона.

Раніше Орбан зробив заяву про Трампа

Раніше Віктор Орбан похвалив колишнього президента США Дональда Трампа. Останній теж неодноразово підігравав Росії своїми скандальними заявами.

Так, в інтерв'ю угорський прем'єр відповів на питання про те, чи очікує він на переобрання Дональда Трампа. Орбан назвав американського політика одним із найуспішніших зовнішньополітичних президентів. Він також заявив, що Трамп не починав жодної війни.

Моє особисте переконання залишається в тому, що якби американського президента звали Дональд Трамп у лютому 2022 року, війни в Європі не було б. Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я: Дональд Трамп,

– сказав Орбан.

Раніше Дональд Трамп, коли виступав перед своїми виборцями, назвав Віктора Орбана "великою людиною", а також "сильним лідером".