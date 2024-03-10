Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, візит Орбана до Трампа – це дивна історія.
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"Прообраз нових союзів"
Іван Ус зазначив, що угорський прем'єр зустрівся із Трампом, який ще навіть не є кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Це не просто зустріч, адже Орбан спеціально прилетів до нього. Вони зустрілись у маєтку Трампа.
Якась дивна історія. На мою думку, це дає сигнал, що світ дійсно змінюється, і ця модель демократії, яка існувала в західному світі, потрохи відходить. Люди, які є прихильниками більш автократичної моделі правління і в Європі, як Орбан, і в США, як Трамп, постійно єднаються, демонструють гарні стосунки. Це такий прообраз нових союзів,
– вважає він.
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що до Трампа також позитивно ставиться президент Аргентини Хав'єр Мілей. З іншого боку, він також допомагає Україні.
"Ці можливості слід мати на увазі. Особливо у разі, якщо Трамп буде президентом. Є ще людина, яка зможе забезпечити діалог України і Трампа. Це Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великобританії, який також має гарні стосунки з Трампом. Можливо, він є чи не найбільшим прихильником України серед колишніх лідерів західного світу", – сказав він.
Зустріч Трампа та Орбана: головне
- Очільник угорського МЗС Петер Сійярто розповідав, що Віктор Орбан хоче зустрітись із колишнім президентом США Дональдом Трампом. За словами міністра, зустріч з Трампом буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США. Також вони мали обговорити, як припинити війну Росії проти України.
- 8 березня прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з експрезидентом США Дональдом Трампом. У заяві передвиборчої компанії Трампа мовиться, що разом з Віктором Орбаном у Флориді політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, включно з першорядною важливістю міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".
- Після розмови Орбан видав чергову заяву щодо "миру". Він зазначив, що поважає Трампа та закликав того повернутися, щоб "принести мир". Політик також наголосив, що у 2017 – 2021 роках, коли Трамп був президентом, зберігався мир на Близькому Сході, а також в Україні. Угорський прем'єр переконаний, що в Україні не було б війни, якби Трампа переобрали у 2020 році.