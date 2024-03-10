Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, визит Орбана к Трампу – это странная история.

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"Прообраз новых союзов"

Иван Ус отметил, что венгерский премьер встретился с Трампом, который еще даже не является кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Это не просто встреча, ведь Орбан специально прилетел к нему. Они встретились в имении Трампа.

Какая-то странная история. По моему мнению, это дает сигнал, что мир действительно меняется, и эта модель демократии, которая существовала в западном мире, понемногу отходит. Люди, которые являются сторонниками более автократической модели правления и в Европе, как Орбан, и в США, как Трамп, постоянно объединяются, демонстрируют хорошие отношения. Это такой прообраз новых союзов,

– считает он.

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что к Трампу также положительно относится президент Аргентины Хавьер Милей. С другой стороны, он также помогает Украине.

"Эти возможности следует иметь в виду. Особенно в случае, если Трамп будет президентом. Есть еще человек, который сможет обеспечить диалог Украины и Трампа. Это Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, который также имеет хорошие отношения с Трампом. Возможно, он является едва ли не самым большим сторонником Украины среди бывших лидеров западного мира", – сказал он.

Встреча Трампа и Орбана: главное