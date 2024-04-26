Володимир Зеленський висловився щодо втрат Україні на війні. За його словами, пройти через це можна, тільки розуміючи: якщо ми не зупинимо Росію, вони вб'ють нас усіх.

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Сад припиняє роботу

Саду Квілінського більше немає. Господар ферми Ян Квілінський загинув на війні. Сад Квілінського більше не вирощує і не продає квіти,

– сказано в дописі.

Наразі це повідомлення є тільки на фейсбук-сторінці. В інстаграмі його нема, а сайт саду не працює. До того у вересні у фейсбуці мовилося про те, що сад припиняє роботу тимчасово. Тож люди сподівалися замовити саджанці троянд уже навесні.

Тепер же, після повідомлення про припинення роботи, користувачі висловлюють співчуття родині загиблого. "Один з найтрагічніших написів цього сторіччя", "Гине квіт нації", пишуть вони. Дехто просить переглянути рішення, щоб таким чином продовжити справу загиблого. Є думка, що, хоч саду немає, куплені в Яна Квілінського троянди будуть тішити око багатьох людей по всій Україні.

Ян Квілінський / Фото зі сторінки ВО "Свобода"

Серед коментарів дуже багато слів від тих, хто був клієнтом Саду Квілінського. Але висловлюються і люди, які не стежили за сторінкою і побачили новину випадково.



Користувачка припустила, чому ця новина зачепила навіть людей, які нічого не знали про сад / Скриншот 24 Каналу

Соцмережі висловлюють співчуття родині Героя:

"Сумно, що Саду Квілінського тепер не буде. Ваші неймовірні троянди прикрасили багато садів України, як і мій сад. У райському саду з'явився дбайливий трояндар ..."

..." "Саме цього року планувала придбати у Вашому саду кілька троянд для себе. Але... дуже шкода, що саду Квілінського більше не буде... вічна слава трояндарю-герою та співчуття рідним. Пропоную всім, хто має в саду троянди Квілінських, для вшанування пам'яті Героя Яна Квілінського викласти фото цвітіння його троянд ".

". "Сад Квілінського буде завжди... у наших садах, на наших клумбах, у наших скверах і парках... Вся Україна квітує завдяки праці вашого чоловіка..."

" Як жаль, що люди, які створювали красу, вимушені були взяти до рук зброю ".

". "Саду немає, але троянди от-от зацвітуть по всій країні".

"Багато хто купував у вас троянди (купувала і я, радила і замовляла друзям), так що ваш трояндовий сад – це практично вся Україна, яка вже ось-ось забуяє цвітом ваших, з любов'ю вирощених, троянд".



У мережі тужать за загиблим Яном Квілінським / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про Яна Квілінського

Ян народився на Полтавщині у Миргородському районі, здобув фах агронома, тож досконало знався на вирощуванні рослин. Фермерське господарство "Сад Квілінського" було родинним, на честь дружини Ян вивів сорт троянд "Ольга".

Сорт троянд "Ольга" / Скриншот 24 Каналу

Чоловік був соціально активним: брав участь у Революції Гідності, був головою Миргородської районної організації ВО "Свобода", розвивав боксерський клуб "Арей", у 2015 році обійняв посаду Дібрівського сільського голови. Він створював парки та спортмайданчики, на створеній ним клумбі пам'яті героїв Небесної Сотні висадили троянди із "Саду Квілінського".

Ян Квілінський мав звання старшого солдата. Служив оператором-вогнеметником Сил спеціальних операцій. Чоловік загинув у січні, виконуючи завдання під час оборони Авдіївки. Герой не дожив до 35-річчя.

Власне, сад призупинив роботу тоді, коли чоловік підписав контракт із окремим центром спеціальних операцій "Схід" імені князя Святослава Хороброго.