Кількість поранених уже зросла до 11. На відео з вокзалу в Балаклії можна побачити вибиті вікна в потягу та приміщенні самого вокзалу. Прокурори говорять, що час атаки був не випадковим – його вибрали спеціально.

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Росія зумисно била по вокзалу

За попередніми даними, ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" із осколково-бойовою частиною, яка розірвалась в повітрі. Вказані дії збройних сил Росії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення, тому що саме в цей час до залізничного вокзалу прибувала електричка з людьми,

– наголосили в прокуратурі.

В ОВА розповіли про наслідки обстрілу

Олег Синєгубов зазначив, що росіяни вдарили по вокзалу, коли люди перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків – Ізюм". У постраждалих вибухові травми різного ступеня, вони в лікарні.

Потяг був у 15 метрах від епіцентру влучання, але його теж зачепило. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії.

Прокурори почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ворог обстріляв селище Удачне в Донецькій області

Атака забрала життя трьох працівників Укрзалізниці. Вони були електромеханіками. Ще четверо працівників дістали осколкові поранення та контузії.

Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків. Прокурори кваліфікували удар як воєнний злочин.

У Смілі на Черкащині зранку також поцілили по об'єктах Укрзалізниці. На щастя, минулося без поранених, але місцеві показали наслідки обстрілу. В декого можна бачити вулицю просто з будинку.