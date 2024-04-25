Внаслідок цинічного російського удару по Балаклеї постраждало щонайменше 10 осіб. Усіх їх відправили до лікарні.

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Які деталі російського удару по вокзалу у Балаклії

Синєгубов зазначив, що російські окупанти вдарили ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків – Ізюм".

Постраждалі зазнали вибухових травм різного ступеня внаслідок російського обстрілу. Їм надається допомога у медичному закладі,

– повідомив він.

Глава Харківської ОВА наголосив, що тип ракети та інші деталі обстрілу наразі встановлюються.

Згодом Синєгубов додав, що у будівлі залізничного вокзалу внаслідок російської атаки вибиті вікна та пошкоджений дах. Також удар зачепив і електропотяг, який на момент обстрілу був на відстані 15 метрів від епіцентру влучання. Наразі ліквідація наслідків обстрілу триває.

Наслідки російського ракетного удару по Балаклії / Фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

У коментарі Суспільному голова Балаклійської міської адміністрації Віталій Карабанов повідомив, усі поранені – пасажири поїзда, який зупинився у місті. Всі ці люди були всередині електрички.

Крім того, директор обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта зазначив, що постраждалі мають порізи від скла унаслідок російської атаки.

Згодом в етері телемарафону Синєгубов також повідомив, що на місці працюють всі підрозділи ДСНС, Національної поліції. А щодо типу ракети, то попередньо це був "Іскандер" або ж інший тип, точну інформацію повідомлять згодом.

На місці влучань у Балаклії працює поліція / Фото з телеграм-каналу поліції Харківщини

Прокуратура розпочала провадження щодо воєнного злочину

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що, за даними слідства, 25 квітня близько 16:40 збройні сили Росії завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у місті Балаклія. Через це зазнали поранення 10 мирних мешканців.

"Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії", – повідомили правоохоронці.

Прокурори фіксують наслідки російського злочину у Балаклії / Фото Харківської обласної прокуратури

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії. Також правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни.