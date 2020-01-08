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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Жахлива трагедія: країни Заходу відреагували на катастрофу українського літака в Ірані

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      Країни Заходу висловили Україні співчуття / Getty Images

      Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловили співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані. До них долучилися і посольство США в Україні.

      У листі до президента Володимира Зеленського генсекретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич висловила свою солідарність з українським народом.

      До теми: Український літак розбився в Ірані, на борту було 177 людей: останні новини, фото, відео

      Відзначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.

      Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував Пейчинович-Бурич "за слова співчуття у цей трагічний день".

      Свої співчуття та підтримку висловили і в посольстві США в Україні.

      Ми глибоко засмучені трагічною звісткою про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Наші думки – з жертвами та їх близькими,
      – йдеться в повідомленні.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
      • За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців.
      • Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають.
      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.


      В Ірані впав український літак / Інфографіка 24 каналу
       

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилось відео падіння літака
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Іран Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики Євросоюз Єврокомісія
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