Жахлива трагедія: країни Заходу відреагували на катастрофу українського літака в Ірані

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловили співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані. До них долучилися і посольство США в Україні.

У листі до президента Володимира Зеленського генсекретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич висловила свою солідарність з українським народом.

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My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Відзначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.

Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував Пейчинович-Бурич "за слова співчуття у цей трагічний день".

Свої співчуття та підтримку висловили і в посольстві США в Україні.

Ми глибоко засмучені трагічною звісткою про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Наші думки – з жертвами та їх близькими,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.

Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців.

Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.



В Ірані впав український літак / Інфографіка 24 каналу

