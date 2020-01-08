Жахлива трагедія: країни Заходу відреагували на катастрофу українського літака в Ірані
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловили співчуття з приводу катастрофи українського літака в Тегерані. До них долучилися і посольство США в Україні.
У листі до президента Володимира Зеленського генсекретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич висловила свою солідарність з українським народом.
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Відзначимо, що Пейчинович-Бурич стала першою із закордонних лідерів, які звернулися зі словами співчуття до України.
Віцепрем’єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба подякував Пейчинович-Бурич "за слова співчуття у цей трагічний день".
Свої співчуття та підтримку висловили і в посольстві США в Україні.
Ми глибоко засмучені трагічною звісткою про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Наші думки – з жертвами та їх близькими,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?
- Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак впав одразу після зльоту.
- За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед пасажирів було 2 українців.
- Попередня причина падіння літака, озвучена іранськими службами, – несправність двигуна. Однак в МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша. Факт ракетної атаки наразі не розглядають.
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.