Ужасная трагедия: в ЕС отреагировали на катастрофу украинского самолета в Иране

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразили соболезнования по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.

В письме президента Владимира Зеленского генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила свою солидарность с украинским народом.

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My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.

At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020

Отметим, что Пейчинович-Бурич стала первой из зарубежных лидеров, которые обратились со словами сочувствия к Украине.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Пейчинович-Бурич "за слова сочувствия в этот трагический день".

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.

По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров было 2 украинцев.

Предварительная причина падения самолета, озвученная иранскими службами, – неисправность двигателя. Однако в МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая. Факт ракетной атаки пока не рассматривают.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.



В Иране упал украинский самолет / Инфографика 24 канала

