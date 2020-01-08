Ужасная трагедия: в ЕС отреагировали на катастрофу украинского самолета в Иране
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразили соболезнования по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.
В письме президента Владимира Зеленского генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила свою солидарность с украинским народом.
К теме: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео
Отметим, что Пейчинович-Бурич стала первой из зарубежных лидеров, которые обратились со словами сочувствия к Украине.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Пейчинович-Бурич "за слова сочувствия в этот трагический день".
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.
- По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров было 2 украинцев.
- Предварительная причина падения самолета, озвученная иранскими службами, – неисправность двигателя. Однако в МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая. Факт ракетной атаки пока не рассматривают.
- Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.