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      Ужасная трагедия: в ЕС отреагировали на катастрофу украинского самолета в Иране

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      Урсула фон дер Ляйен / Getty Images

      Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразили соболезнования по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране.

      В письме президента Владимира Зеленского генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выразила свою солидарность с украинским народом.

      К теме: Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео

      Отметим, что Пейчинович-Бурич стала первой из зарубежных лидеров, которые обратились со словами сочувствия к Украине.

      Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил Пейчинович-Бурич "за слова сочувствия в этот трагический день".

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Самолет упал сразу после взлета.
      • По предварительным данным, на борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров было 2 украинцев.
      • Предварительная причина падения самолета, озвученная иранскими службами, – неисправность двигателя. Однако в МИД Украины эту информацию пока не подтверждают и отмечают, что причина может быть другая. Факт ракетной атаки пока не рассматривают.
      • Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.


      В Иране упал украинский самолет / Инфографика 24 канала
       

      Украинский самолет разбился в Иране, на борту было 177 человек: последние новости, фото, видео
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Еврокомиссия Иран Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Евросоюз Новости Украины Новости политики
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