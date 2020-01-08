Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилася реакція українських посадовців

Українські чиновники відреагували на авіакатастрофу МАУ в Ірані. Літак "Міжнародних авіаліній України" розбився зранку, 8 січня. Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. У МАУ заявили, що літак був справний, а помилки екіпажу бути не може. Більше про те, що робитиме українська сторона для з'ясування всіх обставин авіакатастрофи, – читайте далі.

Як відреагували українські чиновники

Президент МАУ Євген Дихне

Під час брифінгу президент МАУ Євген Дихне ледь стримував сльози – у Тегерані загинули усі 9 членів екіпажу. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт досить складний, тому саме там останні кілька років проводять підготовку всього льотного складу. Тож екіпаж добре знав це летовище і був достатньо підготовленим.

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Віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський додав, що літак до аварії встиг набрати висоту 2400 метрів. На такій висоті помилка екіпажу мінімальна. Водночас літак був майже новим, компанія купила його лише у 2016 році. А останню техперевірку він проходив 6 січня, лише за два дні до трагедії.

Літак був справний. Від екіпажу ані після прильоту до Тегерана, ані перед вильотом ніяких зауважень не було,

– наголосив технічний директор МАУ Олександр Шафієв.



Місце падіння літака МАУ / Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський

Через цю трагедію терміново з Оману повернувся Володимир Зеленський. На його вимогу генпрокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації авіасудна. У РНБО створили оперативний штаб, до якого, зокрема, увійшли прем'єр-міністр та міністри оборони, внутрішніх та закордонних справ, а також голова СБУ.

Ми з'ясовуємо всі обставини, отримуємо інформацію з іранської сторони в режимі онлайн. У нас є прямий контакт з нашими представниками, які працюють сьогодні безпосередньо на місці події,

– пояснив секретар РНБО Олексій Данилов.

Зеленський на своїй сторінці у фейсбук написав, що ввечері, 8 січня, до Ірану вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та повернення на батьківщину тіл українців, загиблих в авіакатастрофі. Він підкреслив, що "пріоритетом є встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу".

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Під час на спільному брифінгу з секретарем РНБО Олексієм Даниловим прем'єр-міністр Олексій Гончарук коротко розповів про заходи, що пов'язані з авіакатастрофою. Також уряд ухвалив рішення, що до з'ясування обставин українські авіакомпанії не будуть працювати у повітряному просторі Ірану.

Водночас в Україні перевірять технічний стан усіх літаків цивільної авіації. А для об'єктивного розслідування обставин трагедії, має бути створена міжнародна слідча комісія, до якої увійдуть представники всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Тегерані.



Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Спікер Парламенту Дмитро Разумков

Дмитро Разумков наголосив, що найголовніше завдання – якомога швидше встановити причину падіння літака.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко

П'ятий президент Петро Порошенко також висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав "забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії".

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер "Голосу" Святослав Вакарчук

Юлія Тимошенко назвала авіакатастрофу "страшною трагедією". Свої співчуття сім'ям загиблих висловив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

Основні версії авіакатастрофи

Нині ж розробляється дві версії трагедії:

В український літак могла потрапити ракета, випущена іранською стороною по військових базам США в Іраку, а судно МАУ стало лише випадковою жертвою.

Технічна несправність двигуна.

Першу версію в Іраку спростували у перші години після катастрофи, але незабаром це спростування зникло з сайтів.

Місце падіння літака МАУ / Фото: Getty Images

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що летів за маршрутом Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Сталося це незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані

За попередньою інформацією, усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.

Як українські спортсмени відреагували на катастрофу літака МАУ в Ірані – читайте тут.

Реакцію відомих людей на трагедію – дивіться тут.

Як країни Заходу відреагували на катастрофу українського літака в Ірані – деталі тут.