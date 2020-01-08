Авіакатастрофа МАУ в Ірані: з'явилася реакція українських посадовців
Українські чиновники відреагували на авіакатастрофу МАУ в Ірані. Літак "Міжнародних авіаліній України" розбився зранку, 8 січня. Усі 167 пасажирів та 9 членів екіпажу загинули. У МАУ заявили, що літак був справний, а помилки екіпажу бути не може. Більше про те, що робитиме українська сторона для з'ясування всіх обставин авіакатастрофи, – читайте далі.
Як відреагували українські чиновники
- Президент МАУ Євген Дихне
Під час брифінгу президент МАУ Євген Дихне ледь стримував сльози – у Тегерані загинули усі 9 членів екіпажу. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт досить складний, тому саме там останні кілька років проводять підготовку всього льотного складу. Тож екіпаж добре знав це летовище і був достатньо підготовленим.
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Віцепрезидент МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський додав, що літак до аварії встиг набрати висоту 2400 метрів. На такій висоті помилка екіпажу мінімальна. Водночас літак був майже новим, компанія купила його лише у 2016 році. А останню техперевірку він проходив 6 січня, лише за два дні до трагедії.
Літак був справний. Від екіпажу ані після прильоту до Тегерана, ані перед вильотом ніяких зауважень не було,
– наголосив технічний директор МАУ Олександр Шафієв.
Місце падіння літака МАУ / Фото: Getty Images
- Президент України Володимир Зеленський
Через цю трагедію терміново з Оману повернувся Володимир Зеленський. На його вимогу генпрокуратура відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху або експлуатації авіасудна. У РНБО створили оперативний штаб, до якого, зокрема, увійшли прем'єр-міністр та міністри оборони, внутрішніх та закордонних справ, а також голова СБУ.
Ми з'ясовуємо всі обставини, отримуємо інформацію з іранської сторони в режимі онлайн. У нас є прямий контакт з нашими представниками, які працюють сьогодні безпосередньо на місці події,
– пояснив секретар РНБО Олексій Данилов.
Зеленський на своїй сторінці у фейсбук написав, що ввечері, 8 січня, до Ірану вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та повернення на батьківщину тіл українців, загиблих в авіакатастрофі. Він підкреслив, що "пріоритетом є встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу".
- Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук
Під час на спільному брифінгу з секретарем РНБО Олексієм Даниловим прем'єр-міністр Олексій Гончарук коротко розповів про заходи, що пов'язані з авіакатастрофою. Також уряд ухвалив рішення, що до з'ясування обставин українські авіакомпанії не будуть працювати у повітряному просторі Ірану.
Водночас в Україні перевірять технічний стан усіх літаків цивільної авіації. А для об'єктивного розслідування обставин трагедії, має бути створена міжнародна слідча комісія, до якої увійдуть представники всіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Тегерані.
Хто загинув в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
- Спікер Парламенту Дмитро Разумков
Дмитро Разумков наголосив, що найголовніше завдання – якомога швидше встановити причину падіння літака.
- Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко
П'ятий президент Петро Порошенко також висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав "забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії".
- Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та лідер "Голосу" Святослав Вакарчук
Юлія Тимошенко назвала авіакатастрофу "страшною трагедією". Свої співчуття сім'ям загиблих висловив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.
Основні версії авіакатастрофи
Нині ж розробляється дві версії трагедії:
- В український літак могла потрапити ракета, випущена іранською стороною по військових базам США в Іраку, а судно МАУ стало лише випадковою жертвою.
- Технічна несправність двигуна.
Першу версію в Іраку спростували у перші години після катастрофи, але незабаром це спростування зникло з сайтів.
Місце падіння літака МАУ / Фото: Getty Images
Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані
- Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що летів за маршрутом Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Сталося це незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані
- За попередньою інформацією, усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.
- Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.
- Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.
Як українські спортсмени відреагували на катастрофу літака МАУ в Ірані – читайте тут.
Реакцію відомих людей на трагедію – дивіться тут.
Як країни Заходу відреагували на катастрофу українського літака в Ірані – деталі тут.