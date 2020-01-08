Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилась реакция украинских чиновников

Украинские чиновники отреагировали на авиакатастрофу МАУ в Иране. Самолет "Международных авиалиний Украины" разбился утром, 8 января. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. В МАУ заявили, что самолет был исправен, а ошибки экипажа быть не может. Больше о том, что будет делать украинская сторона для выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы, – читайте дальше.

Как отреагировали украинские чиновники

Президент МАУ Евгений Дыхне

Во время брифинга президент МАУ Евгений Дыхне едва сдерживал слезы – в Тегеране погибли все 9 членов экипажа. В авиакомпании отметили, что аэропорт достаточно сложный, поэтому именно там последние несколько лет проводят подготовку всего летного состава. Поэтому экипаж хорошо знал этот аэродром и был достаточно подготовленным.

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Вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский добавил, что самолет до аварии успел набрать высоту 2 400 метров. На такой высоте ошибка экипажа минимальная. В то же время самолет был почти новым, компания купила его только в 2016 году. А последнюю техпроверку он проходил 6 января, только за два дня до трагедии.

Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было,

– отметил технический директор МАУ Александр Шафиев.



Место падения самолета МАУ / Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский

Из-за этой трагедии срочно из Омана вернулся Владимир Зеленский. На его требование генпрокуратура открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации авиасудна. В СНБО создали оперативный штаб, в который, в частности, вошли премьер-министр и министры обороны, внутренних и иностранных дел, а также глава СБУ.

Мы выясняем все обстоятельства, получаем информацию с иранской стороны в режиме онлайн. У нас есть прямой контакт с нашими представителями, которые работают сегодня непосредственно на месте происшествия,

– пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Зеленский на своей странице в фейсбук написал, что вечером, 8 января, в Иран вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп. Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и возвращению на родину тел украинцев, погибших в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что "приоритетом является установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук

Во время на совместном брифинге с секретарем СНБО Алексеем Даниловым премьер-министр Алексей Гончарук коротко рассказал о мерах, связанных с авиакатастрофой. Также правительство приняло решение, что до выяснения обстоятельств украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана.

В то же время в Украине проверят техническое состояние всех самолетов гражданской авиации. А для объективного расследования обстоятельств трагедии, должна быть создана международная следственная комиссия, в которую войдут представители всех стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Тегеране.



Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Спикер Парламента Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков отметил, что самая главная задача – как можно скорее установить причину падения самолета.

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко также выразил соболезнования семьям погибших и призвал "обеспечить установление истины о причинах этой страшной трагедии".

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук

Юлия Тимошенко назвала авиакатастрофу "страшной трагедией". Свои соболезнования семьям погибших выразил лидер "Голоса" Святослав Вакарчук.

Основные версии авиакатастрофы

Сейчас же разрабатываются две версии трагедии:

В украинский самолет могла попасть ракета, выпущенная иранской стороной по военным базам США в Ираке, а судно МАУ стало лишь случайной жертвой.

Техническая неисправность двигателя.

Первую версию в Ираке опровергли в первые часы после катастрофы, но вскоре это опровержение исчезло из сайтов.

Место падения самолета МАУ / Фото: Getty Images

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, летевший по маршруту Тегеран – Киев разбился утром 8 января. Произошло это вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По предварительной информации, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившихся на борту, погибли. На месте падения нашли черный ящик. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажиров. Большинство пассажиров летели транзитом. Среди погибших, по предварительным данным, есть: 82 иранца, 63 канадца, 3 немца, 3 британца, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Экипаж самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который разбился в Тегеране, был опытным, подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

Как украинские спортсмены отреагировали на крушение самолета МАУ в Иране – читайте здесь.

Реакцию известных людей на трагедию – смотрите здесь.

Как страны Запада отреагировали на катастрофу украинского самолета в Иране – детали здесь.