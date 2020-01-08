МАУ оказывает помощь семьям погибших в авиакатастрофе

Директор "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заметил, что в главном офисе МАУ уже несколько часов психологи работают с семьями погибших членов экипажа рейса PS 752. К слову, самолет МАУ разбился утром, 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Как заявил Евгений Дыхне на своей странице в фейсбуке, полноценная гуманитарная и психологическая помощь обеспечивается близким членов экипажа в главном офисе МАУ.

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Он поблагодарил всех волонтеров, которые откликнулись и помогают родным погибших.

В течение нескольких часов мы обеспечиваем родных членов экипажа рейса PS752 необходимой поддержкой. К нам прибывают члены семей и работу с ними координирует руководитель HR-департамента авиакомпании Елена Лисовцева. Мы также благодарим всех волонтеров, которые откликнулись на нашу боль и приехали к нам в офис с помощью. Они были лучшими,

– написал директор МАУ.



Погибшие украинцы в авиакатастрофе МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, летевший по маршруту Тегеран – Киев, разбился утром 8 января. Произошло это вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

По предварительной информации, все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившихся на борту, погибли. На месте падения нашли черный ящик. Среди погибших было 11 украинцев, 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров летели транзитом. Среди погибших, по предварительным данным, есть 82 иранца, 63 канадца, 3 немца, 3 британца, 10 шведов, 4 гражданина Афганистана.



Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала