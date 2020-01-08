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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      МАУ надає допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі

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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / 24 канал

      Директор "Міжнародних авіаліній України" Євгеній Дихне зауважив, що в головному офісі МАУ вже декілька годин психологи працюють з сім'ями загиблих членів екіпажу рейсу PS 752. До слова, літак МАУ розбився зранку, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули.

      Як заявив Євгеній Дихне на своїй сторінці у фейсбук, повноцінна гуманітарна та психологічна допомога забезпечується близьким членів екіпажу у головному офісі МАУ.

      До теми: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу

      Він подякував усім волонтерам, які відгукнулися та допомагають рідним загиблих.  

      Протягом кількох годин ми забезпечуємо рідних членів екіпажу рейсу PS752 необхідною підтримкою. До нас прибувають члени сімей і роботу з ними координує керівник HR-департаменту авіакомпанії Олена Лісовцева. Ми також дякуємо усім волонтерам, які відгукнулися на наш біль і приїхали до нас в офіс з допомогою. Вони були найкращими,
      – написав директор МАУ.


      Загиблі українці в авіакатастрофі МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

      • Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що летів за маршрутом Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Сталося це незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані 
      • За попередньою інформацією, усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.


      Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      • Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території приблизно двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.
      • Екіпаж літака Boeing 737 Міжнародних авіаліній України, який розбився в Тегерані, був досвідченим, підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація МАУ Авіакатастрофа на Трухановому острові
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