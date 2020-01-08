МАУ надає допомогу сім'ям загиблих в авіакатастрофі

Директор "Міжнародних авіаліній України" Євгеній Дихне зауважив, що в головному офісі МАУ вже декілька годин психологи працюють з сім'ями загиблих членів екіпажу рейсу PS 752. До слова, літак МАУ розбився зранку, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Усі 176 пасажирів та членів екіпажу загинули.

Як заявив Євгеній Дихне на своїй сторінці у фейсбук, повноцінна гуманітарна та психологічна допомога забезпечується близьким членів екіпажу у головному офісі МАУ.

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Він подякував усім волонтерам, які відгукнулися та допомагають рідним загиблих.

Протягом кількох годин ми забезпечуємо рідних членів екіпажу рейсу PS752 необхідною підтримкою. До нас прибувають члени сімей і роботу з ними координує керівник HR-департаменту авіакомпанії Олена Лісовцева. Ми також дякуємо усім волонтерам, які відгукнулися на наш біль і приїхали до нас в офіс з допомогою. Вони були найкращими,

– написав директор МАУ.



Загиблі українці в авіакатастрофі МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про авіакатастрофу МАУ в Ірані

Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ, що летів за маршрутом Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня. Сталося це незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані

За попередньою інформацією, усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, що перебували на борту, загинули. На місці падіння знайшли чорну скриньку. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирів. Більшість пасажирів летіли транзитом. Серед загиблих, за попередніми даними, є: 82 іранці, 63 канадці, 3 німці, 3 британці, 10 шведів, 4 громадяни Афганістану.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу