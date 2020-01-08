Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Ірані. Глава держави терміново перервав поїздку в Оман і повертається до Києва.

Відповідне повідомлення розміщено на фейсбук-сторінці глави держави.

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Зеленський зазначив, що українське посольство уточнює списки загиблих і інформацію про обставини трагедії.

Водночас, прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що робота зі встановлення причин трагедії вже організована.

На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу.

Що відомо про авіакатастрофу пасажирського літака МАУ в Ірані

Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ мав прибути до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

За попередніми даними, на борту перебувало 168 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Попередня причина трагедії – технічні несправності.

Глава Тегеранського центру невідкладної допомоги заявив, що тіла загиблих буде важко опізнати через високий ступінь пошкоджень. Зараз рятувальники збирають тіла людей на території близько двох гектарів, щоб передати їх судмедекспертам.

У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

Дивіться відео падіння українського літака в Ірані:

Катастрофа сталася буквально за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.