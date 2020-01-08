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      Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Глава государства срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

      Соответствующее сообщение размещено на фейсбук-странице главы государства.

      К теме: Авиакатастрофа МАУ в Иране: появилось видео падения самолета

      Зеленский отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

      В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что работа по установлению причин трагедии уже организована.

      На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

      Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране

      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

      Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".

      По предварительным данным, на борту находились 170 пассажиров. Все они погибли. Предварительная причина трагедии – технические неполадки.

      Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

      В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

      Смотрите видео падения украинского самолета в Иране:

      Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Иран Алексей Гончарук Владимир Зеленский Аварии и ДТП
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