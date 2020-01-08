Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране. Глава государства срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Соответствующее сообщение размещено на фейсбук-странице главы государства.

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Зеленский отметил, что украинское посольство уточняет списки погибших и информацию об обстоятельствах трагедии.

В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что работа по установлению причин трагедии уже организована.

На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа.

Что известно об авиакатастрофе пассажирского самолета МАУ в Иране

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран – Киев должен был прибыть в Международный аэропорт "Борисполь".

По предварительным данным, на борту находились 170 пассажиров. Все они погибли. Предварительная причина трагедии – технические неполадки.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисную группу, телефон горячей линии – 238 17 77.

Смотрите видео падения украинского самолета в Иране:

Катастрофа произошла буквально через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.