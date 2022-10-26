Зараз Герцоґ якраз перебуває з візитом у США, де має зустрітися з Джо Байденом.

Важливо Як Ізраїль допомагає Україні боротися з іранськими дронами

Про що говоритимуть глави Ізраїля та США

За словами ізраїльського президента, головною темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ". Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну.

Для цього співробітники Служби безпеки Ізраїлю використали візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, такі ж, як ті, що розроблені в Ірані. На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який був запущений під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахід", збитий в Україні.

Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.

Важлива деталь! В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників – таки іранського походження.

Раніше Міністерство оборони Ізраїлю таки допомогло Україні розвідданими про іранські дрони-камікадзе. Один з українських чиновників, неофіційно повідомив журналістам, що Ізраїль надав важливу інформацію, яка потрібна для націлювання на іранські безпілотники.

На фоні масованих атак України іранськими дронами-камікадзе, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю із проханням надати засоби ППО. Ізраїль відмовився, але сказав, що надасть системи раннього попередження.

Натомість іноземні партнери почали постачати Україні більше засобів протиповітряної оборони. Також Україні очікує від США систему "Вампір" – невеликий компактний протибезпілотний ракетний комплекс, який можна встановлювати на кузов звичайного пікапа. Це нещодавно розроблена технологія захисту від дронів, яка може діяти далі, ніж кулемет, але при цьому досить портативна, щоб її можна було швидко направити на курс польоту дронів.

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