Сейчас Герцог находится с визитом в США, где должен встретиться с Джо Байденом.

Важно Как Израиль помогает Украине бороться с иранскими дронами

О чем будут говорить главы Израиля и США

По словам израильского президента, главной темой встречи станет иранская угроза, которая, как подчеркнул Герцог, "дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир". Глава Израиля должен поделиться фотодоказательствами, свидетельствующими, что Россия использует передовые иранские беспилотники в своих атаках на Украину.

Для этого сотрудники Службы безопасности Израиля использовали визуальный анализ, чтобы определить, что фрагменты беспилотников, используемых в Украине, такие же, как и разработанные в Иране. На фотографиях, которыми Герцог должен поделиться с официальными лицами США, изображен иранский Shahed-136, запущенный во время учений в Иране в декабре 2021 года, и такой же "шахид", сбитый в Украине.

Фотоподтверждения доказывают, что беспилотники имеют много одинаковых характеристик, включая их структуру, размеры и нумерацию.

Важная деталь! В Офисе главы Израиля также заявили, что хотя Иран и попытался скрыть происхождение дронов, добавив русскую надпись, очевидно, что части беспилотников – иранского происхождения.

Ранее Министерство обороны Израиля помогло Украине разведданными об иранских дронах-камикадзе. Один из украинских чиновников неофициально сообщил журналистам, что Израиль предоставил важную информацию, которая необходима для нацеливания на иранские беспилотники.

На фоне массированных атак Украины иранскими дронами-камикадзе, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в Израиль с просьбой предоставить средства ПВО. Израиль отказался, но сказал, что предоставит систему раннего предупреждения.

Зато иностранные партнеры начали поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. Также Украина ожидает от США систему "Вампир" – небольшой компактный противобеспилотный ракетный комплекс, который можно устанавливать на кузов обычного пикапа. Это недавно разработанная технология защиты от дронов, которая может действовать дальше пулемета, но при этом достаточно портативна, чтобы ее можно было быстро направить на курс полета дронов.

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