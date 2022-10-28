Так, нужно не просто зафиксировать факт передачи России иранских дронов, а уничтожить в Сирии и в самом Иране производство беспилотников. Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Почему Израиль предоставляет Украине информацию

"Там есть 4 завода, и международное сообщество должно принять решение для того, чтобы эти заводы уничтожить. Это важно", – подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Кроме того, он подтвердил, что Израиль действительно передает нашему государству информацию об иранских дронах-камикадзе. Украинские власти работают над тем, чтобы донести до израильских партнеров, что если Россия проиграет, то уйдет с рынков ближнего Востока, где финансирует террористические группировки.

Мы говорим нашим партнерам из Израиля, что как только Россия уйдет оттуда, у вас будет определенный промежуток времени, чтобы окончательно решить вопросы и Ирана, и Хезболлы, и всех других атакующих вас групп,

– рассказал Подоляк.

По его мнению, после проигрыша страны-агрессора у мира будет 10 – 15 лет, чтобы зачистить российскую поддержку террористических сетей. Так, сегодня многие партнеры начинают понимать, что правильная финализация войны будет иметь положительные последствия и для них.

Подоляк объяснил, почему важно уничтожить места производства иранских дронов: смотрите видео

Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии

21 октября Израиль нанес удар по месту производства иранских дронов в Сирии возле военного аэропорта Димас. А именно по объекту, где хранились важные детали и оборудование для сбора иранских беспилотников.

Израильские ракеты полностью уничтожили военное материально-техническое снабжение и оборудование. Кроме этого, получили повреждения радар и взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что соответствующие беспилотники в будущем могли работать и по Израилю. И это могло бы доставить проблемы стране.

Если на Израиль пойдут БпЛА уровня шахидов, то ему будет, мягко говоря, неприятно,

– объяснил Свитан.

По его словам, Израиль правильно выполнил задание – не ловить беспилотников у себя в небе, а уничтожить их в местах хранения или пусков.