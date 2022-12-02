Таку думку 24 каналу озвучив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько. Раніше повідомлялось про те, нащо Лукашенку заяви про напад НАТО.

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Літаки полетіли

Мотолько розповів, що поки стверджувати про передислокацію літаків не можна, бо поки вони просто полетіли. Можливо, це тренувальний політ на далекі відстані.

Тому ми уважно слідкуємо за тим, що буде відбуватись у наступні дні,

– зазначив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

Імовірні сценарії

Він продовжив, що є 3 ймовірних сценарії того, що буде далі:

Ці ж літаки повернуться в Білорусь і будуть базуватись там.

Ротація, яка відбувалась з Су-35. Літаки, які перебували в Росії передислокувались до Білорусі, ті, що були в Білорусі – до Росії.

Ці літаки дійсно передислокувались на територію Росії.

"Для українців це перевага, адже в Білорусі долетіти до зони, з повітряного простору якої можна запускати ракети буде набагато швидше. Тому буде більше часу, аби проаналізувати виліт і людям сховатись. Хоча "Кинджали" працюють на великі відстані, і території Білорусі взагалі Росії для цього не була потрібна", – зауважив Мотолько.

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Зміни "Беларускі Гаюн"

За його словами, команда "Беларускі Гаюна" видохне, адже буде менше роботи. Буде простіше з аналізом, адже буде менше того, що може злітати зі смертоносною зброєю. Крім того, поки не працюватиме нічна зміна.

Останній запуск ракет з території повітряного простору Білорусі був 6 жовтня. А з землі – у кінці серпня. Тому ми хочемо сконцентрувати сили на прогнозування й матеріали розслідування, але якщо ми побачимо активність знову, то будемо повідомляти про неї, бо пріоритет – це життя людей,

– наголосив керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн".

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