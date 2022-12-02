Як зазначають в Інституті з вивчення війни, Лукашенко намагається таким чином протидіяти російському тиску. Адже Кремль всіляко намагається зробити так, щоб Білорусь відкрито взяла участь у війні проти України.

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Лукашенко продовжує викручуватися

Тим часом сам Лукашенко уже знайшов собі чергову зручну позицію. Оскільки сама Росія почала повномасштабне вторгнення буцімто для того, щоб уникнути нападу на себе з боку НАТО, у Білорусі пішли іншим шляхом. Їхній диктатор теж наполягає на можливому нападу з боку Альянсу. І саме тому він вирішив не відводити своє військо від білорусько-українського кордону. Мовляв, це необхідний крок, адже Україна намагається втягнути у війну сили НАТО.

Усі ці заяви звучать максимально безглуздо. Водночас це ледь не єдиний спосіб Лукашенку уникнути вступу у війну відкрито. Себто своїх військових гнати на фронт він не поспішає. Але ми то знаємо, що з самого початку Білорусь перетворилася на російський полігон, а з території країни нас і обстрілювали, і наступ вели.

Білорусь буцімто захищатиме свої території

За словами Лукашенка, чиновникам у країні вдалося стримати військовий напад на Білорусь. Водночас він продовжив бідкатися, що у сусідніх країнах НАТО почала активізовувати бойову підготовку. Останнє нікого не дивує, адже державам, які межують з Білоруссю, теж загрожує небезпека. Ніхто не знає, чи не захоче Росія розширити фронт і напасти ще на когось.

Хай там як, а міністр оборони Білорусі Віктор Хренін зазначив, що прямої підготовки до війни немає. Мовляв, його країна лише займеться захистом своєї території. За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

Аналітики припустили, для чого Лукашенко та Хренін зробили відповідні заяви. На їхню думку, це зроблено для того, щоб затримати українські Сили оборони на кордоні з Білоруссю. Таким чином ворог прагне бодай трішки розосередити наше військо.

Ну і, власне, заяви про напад з боку НАТО теж зроблені не просто так. Це інформаційна операція, спрямована на те, щоб протистояти тиску з боку Кремля, який от уже понад 9 місяців не може втягнути Білорусь у війну цілком і повністю. Як підкреслюють в Інституті, вступ Білорусі у війну Росії проти України все ще малоймовірний.

Що там у Білорусі – останні новини

Почнімо з того, що через білорусів по всій території України 1 грудня лунала повітряна тривога. Причиною цього стали носії гіперзвукових ракет "Кинджал" МіГ-31К. Відразу три борти ворог вирішив перемістити з країни Лукашенка до аеродрому "Саваслейка", що у Росії.

Перед тим до Білорусі прилетіла група російських генералів. Також зафіксували невідомий VIP-борт. Зауважимо, що пропагандисти тоді нічого про це не повідомляли. Лиш відомо, що 1 грудня Лукашенко проводив нараду з силовим блоком своєї країни.

Тим часом росіяни продовжують перекручувати слова та заяви. Так, вислів Хреніна про підготовку до можливих військових дій з боку НАТО у Росії став "підготовкою до боїв з НАТО". Погодьтеся, уже геть зовсім інший настрій у заяви виходить.

Напередодні Лукашенко анонсував нову зустріч з Владіміром Путіним. Не виключено, що диктатор з Кремля викликав свого посіпаку не просто так. Під час зустрічі він може продовжити тиск, щоб останній здався і таки взяв участь у так званій "спеціальній військовій операції".

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