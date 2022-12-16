Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя "Объединенного оппозиционного комитета Беларуси" Павел Латушко. Он считает, что на самом деле встреча Путина и Лукашенко будет проходить в контексте войны, которую развязала Россия против Украины.

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Лукашенко – единственный союзник Путина в войне

По его словам, Лукашенко и Путин раньше регулярно встречались в декабре, чтобы принять участие в заседании Высшего госсовета. В последнее время они проходили в Москве с участием руководителей правительств и, парламентов.

С точки зрения общего подхода ничего не меняется, но, конечно, ближайшая встреча будет посвящена военному конфликту в Украине. Лукашенко, как известно, является единственным действующим союзником Путина в этой войне,

– подчеркнул он.

Латушко подчеркнул, что реальной темой переговоров станут вопросы военно-политического и военного участия режима Лукашенко, условно говоря, во второй фазе войны против Украины.

"На сегодняшний день у Лукашенко нет никаких возможностей ни петлять, ни выкручиваться, его шансы равны нулю", – считает собеседник.

Четыре фазы войны

По мнению оппозиционера, если предположить, что у Лукашенко еще существует возможность попробовать договориться с Путиным, это означает предоставить им обоим дополнительное время лучше подготовиться к четвертой фазе войны, которая сейчас происходит на территории Беларуси:

первая фаза – пропагандистская обработка;

вторая – начало мобилизации вместе с наращиванием сил в Беларуси;

третья, которая проходит сейчас, – активные учения, очередной прилет истребителей МиГ и создание угрозы силы;

четвертая – это агрессия, к которой идет активная подготовка.

"Этот визит Путина в Минск – попытка создать угрозу применения силы с территории Беларуси в Украину на северном направлении. Его цель – заставить руководство Украины сесть за стол переговоров и отказаться от части своей территории", – считает Латушко.

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Подготовка началась

Он вспомнил, что накануне апостольский нунций в Беларуси заявил, что Ватикан готов посодействовать переговорам по урегулированию ситуации с войной.

Можно предположить, что в будущем это заявление может позволить Путину и Лукашенко сказать, что они были за мир. Однако украинское руководство его не захотело, забывая о том, кто начал войну и кто забрал территорию Украины,

– отметил он.

Оппозиционер рассказал, что по его информации, в Беларуси стали снова вызывать директоров предприятий для дополнительной сверки всех потенциально мобилизованных. Также фактически все спецслужбы Беларуси сейчас проверяют списки и создают два эшелона условной мобилизации (Лукашенко не называет ее так).

"Почти готова военная техника на территории Беларуси. В стране также остались большие военные запасы на складах с советских времен. Все это находится в распоряжении Лукашенко, а де-факто – Путина", – сообщил он.

По его мнению, вопрос дополнительного военного призыва – одной – двух недель.

По информации наших источников, четвертая фаза должна начаться, скорее всего, в конце февраля – начале марта,

– заметил Павел Латушко.

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