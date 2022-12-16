Про це 24 каналу розповів заступник голови "Об’єднаного опозиційного комітету Білорусі" Павло Латушко. Він вважає, що насправді зустріч Путіна та Лукашенко буде проходити в контексті війни, що розв’язала Росія проти України.

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Лукашенко – єдиний союзник Путіна у війні

За його словами, Лукашенко і Путін раніше регулярно зустрічались у грудні, щоб взяти участь у засіданні Вищої держради. Останнім часом вони відбувались у Москві за участю також керівників урядів, парламентів.

З точки зору загального підходу нічого не змінюється, але звичайно найближча зустріч буде присвячена військовому конфлікту в Україні. Лукашенко, як відомо, є єдиним чинним союзником Путіна в цій війні,

– підкреслив він.

Латушко наголосив, що реальною темою переговорів стануть питання військово-політичні та військової участі режиму Лукашенко, умовно кажучи, у другій фазі війни проти України.

"На сьогодні Лукашенко не має жодних можливостей ні петляти, ні викручуватись, його шанси дорівнюють нулю", – вважає співрозмовник.

Чотири фази війни

На думку опозиціонера, якщо припустити, що у Лукашенко ще існує можливість спробувати домовиться з Путіним, це означає надавати їм обом додатковий час краще підготуватись до четвертої фази війни, яка зараз відбувається на території Білорусі:

перша фаза – пропагандистська обробка;

друга – початок мобілізації разом з нарощенням сил в Білорусі;

третя, яка відбувається зараз, – активні навчання, черговий приліт винищувачів МіГ та створення загрози сили;

четверта – це агресія, до якої триває активна підготовка.

"Цей візит Путіна у Мінськ – спроба створити загрози застосування сили з території Білорусі до України на північному напрямку. Його мета – змусити керівництво України сісти за стіл переговорів і відмовитись від частини своєї території", – вважає Латушко.

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Підготовка почалась

Він згадав, що напередодні апостольський нунцій в Білорусі заявив, що Ватикан готовий посприяти переговорам щодо врегулювання ситуації з війною.

Можна припустити, що в майбутньому ця заява може дати можливість Путіну та Лукашенко сказати, що вони були за мир. Проте українське керівництво його не схотіло, забуваючи про те, хто почав війну і хто забрав територію України,

– зазначив він.

Опозиціонер розповів, що за його інформацією, у Білорусі почали знову викликати директорів підприємств для додаткової звірки усіх потенційно мобілізованих. Також фактично всі спецслужби Білорусі зараз перевіряють списки й створюють два ешелони умовної мобілізації (Лукашенко не називає її так).

"Майже готова військова техніка на території Білорусі. В країні також залишились великі військові запаси на складах з радянських часів. Все це знаходиться у розпорядженні Лукашенко, а де-факто – Путіна", – повідомив він.

На його думку, питання додаткового військового призову – одного – двох тижнів.

За інформацією наших джерел, четверта фаза має початись скоріше за все наприкінці лютого – початку березня,

– зауважив Павло Латушко.

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