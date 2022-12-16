Генсек НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що немає жодних ознак того, що Путін відмовився від своєї мети захоплення всієї України. Про це керівник Альянсу заявив в інтерв'ю.

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Україна повинна перемогти

Єнс Столтенберг наголосив, що Росію не потрібно недооцінювати. За його словами, Кремль готує тривалу війну, зокрема про це свідчить мобілізація у Росії. Генсек НАТО зазначив, що Москва готова до ще більшої кількості втрат зі свого боку.

Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції,

– підкреслив Столтенберг.

Генсек НАТО повторив своє твердження про те, що, найімовірніше, війна Росії проти України завершиться за столом перемовин, однак у будь-якому випадку повинна бути забезпечена перемога України як незалежної та суверенної держави. Для цього, як відзначає Генсек НАТО, потрібно й надалі надавати військову допомогу Україні.

НАТО готується до довгострокової підтримки України

Єнс Столтенберг відзначив, що надання зброї Україні суттєво виснажили запаси Альянсу, що викликало побоювання усередині самого блоку щодо того, що їхня оборонна промисловість не впорається з цим.

Генсек НАТО каже, що на тлі війни в Україні, Альянс нарощує виробництво зброї та боєприпасів, аби поповнювати власні запаси та надавати оборонну підтримку Україні в довгостроковій перспективі.

Залужний заявив про новий наступ

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю заявив, що Росія готує новий наступ на Україну, який може розпочати у проміжку від січня до березня наступного року. Серед варіантів – новий наступ на Київ. Також ворог може почати новий наступ на Донбасі або на Півдні.

Головнокомандувач сказав, що Росія має у резерві 1,2 – 1,5 мільйона осіб. За словами Залужного, мобілізовані не мають настільки жахливих проблем з оснащенням, щоб не воювати.

Однак генерал Залужний запевнив, що Україна готується до всіх загроз, зокрема уже є перелік необхідного озброєння від партнерів для того, аби відбити нову навалу росіян. Водночас Головнокомандувач запевнив, що потреби в додаткових хвилях мобілізації зараз немає.