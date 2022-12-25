Немецкие СМИ назвали два сценария нового наступления России, пишет 24 канал. Издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что апрельское наступление предполагает возможное вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса.
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Россия попытается захватить Донбасс
При первом сценарии кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает на помощь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Отмечается, что белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления России. Если белорусские военные появятся на совместной с Украиной границе, то "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с Севера".
Немецкие аналитики сомневаются, что Лукашенко вступит непосредственно в войну. Однако там допускают, что Лукашенко может максимально развернуть армию для угрожающих жестов. Целью Москвы будет полное взятие под свой контроль Донбасса.
Беларусь вступит в сухопутную войну
Второй сценарий, считающийся в Германии маловероятным, предполагает, что белорусская армия примет участие в войне. Этот сценарий предполагает открытие двух фронтов.
В частности, белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а российские – наступали по всему Донбассу. Также оккупанты могли бы нанести удар и по Западу Украины.
Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и вынудить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат,
– говорится в статье Kreiszeitung.
Для второго сценария России необходима всеобщая мобилизация. Но отмечается, что это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам".
Авторы напомнили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллионов солдат. Кроме того, Путин сказал, что 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку.
В статье Focus указано, что в таком случае россияне будут стремиться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье – отколовшийся от Молдовы регион".
Что известно об угрозе нового наступления из Беларуси
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия готовит 200 тысяч военных для нового наступления. По его словам, Россия может пойти на Киев, Донбасс или Юг.
- Пока Украина не фиксировала в Беларуси формирование ударных групп для нового наступления. В то же время, аналитики указывали несколько факторов, которые могут свидетельствовать, что Россия, вероятно, готовит наступление из Беларуси.
- Вместе с тем, аналитики склоняются к тому, что наступление оккупантов с Севера не будет иметь успеха. Причина в том, что белорусские и российские войска вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.
- За развитием событий следят на Западе. В Германии не исключается расширение участия Беларуси в военных действиях России против Украины. В США заявили, что роль Беларуси в российской агрессии беспокоит Белый дом давно.
- Недавно в Минске прошла встреча Путина и Лукашенко. В ISW считают, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по вступлению Белоруссии в сухопутную войну против Украины.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что нельзя исключать угрозу нового вторжения со стороны Беларуси. Впрочем, по его словам, неправильно говорить, что есть данные, подтверждающие существование угрозы.