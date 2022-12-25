Немецкие СМИ назвали два сценария нового наступления России, пишет 24 канал. Издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что апрельское наступление предполагает возможное вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса.

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Россия попытается захватить Донбасс

При первом сценарии кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает на помощь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отмечается, что белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления России. Если белорусские военные появятся на совместной с Украиной границе, то "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с Севера".

Немецкие аналитики сомневаются, что Лукашенко вступит непосредственно в войну. Однако там допускают, что Лукашенко может максимально развернуть армию для угрожающих жестов. Целью Москвы будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Беларусь вступит в сухопутную войну

Второй сценарий, считающийся в Германии маловероятным, предполагает, что белорусская армия примет участие в войне. Этот сценарий предполагает открытие двух фронтов.

В частности, белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а российские – наступали по всему Донбассу. Также оккупанты могли бы нанести удар и по Западу Украины.

Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и вынудить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат,

– говорится в статье Kreiszeitung.

Для второго сценария России необходима всеобщая мобилизация. Но отмечается, что это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам".

Авторы напомнили, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллионов солдат. Кроме того, Путин сказал, что 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку.

В статье Focus указано, что в таком случае россияне будут стремиться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье – отколовшийся от Молдовы регион".

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