На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Важно, что наступательные группировки противника не обнаружили.

Кстати Российские войска разворачиваются на одном из полигонов Беларуси: что показывают спутниковые фото

Учения в Беларуси

В Генштабе ВСУ рассказали, что там продолжаются совместные учения воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

Отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Есть ли угроза наступления из Беларуси