Полигон "Лепельский" – один из первых, куда стали поступать эшелоны с российской техникой и военнослужащими. Это началось ориентировочно с 18 октября 2022 года, после анонса совместных учений так называемой региональной группировки сил Беларуси и России.

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Что происходит на полигоне "Лепельский"

По состоянию на 12 января 2023 года российские войска продолжают прибывать на полигон "Лепельский". Параллельно идет постоянная проверка 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады, которая дислоцируется поблизости в селе Заслонава.

В частности, 9 января танковый батальон бригады начал марш на 227-й совместный военный полигон под Борисовой.

13 – 18 декабря прошлого года проходила проверка готовности дежурных сил этой же бригады.

На спутниковых фото полигона видно много техники, среди которой, вероятно, есть КАМАЗы, танки и БМП. Общее количество – не менее 150 единиц. С восточной и западной стороны можно увидеть 2 полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток. Каждая палатка величиной ориентировочно 10 на 5 метров.

Севернее полигона расположена железнодорожная станция "Заслонова". От нее через военный городок и лес идет дорога прямо на полигон. На вокзале стоят 2 эшелона с вагонами и платформами для загрузки техники. Глядя на тени, отвергаемые этой техникой, можно предположить, что это преимущественно танки, БМП и грузовики.

На спутниковом снимке также видно, что часть была вывезена из гаражей на базе хранения техники. В период с 13 по 18 декабря 2022 года они использовались для хранения боевых машин пехоты.

Смотрите спутниковые фото полигона "Лепельский" / Фото "Радыё Свабода"

Военная разведка отслеживает передвижение российских войск по территории Беларуси

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что по данным украинской военной разведки вероятность вторжения российских оккупационных войск с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

Существует определенный механизм оценки угроз, есть определенные маркеры, по которым мы оцениваем вероятность того или иного действия. Мы постоянно следим за любыми изменениями ситуации в Беларуси. Сегодня военная разведка Украины не фиксирует на территории Беларуси признаков создания ударной группировки,

– заметил представитель ГУР.

По его словам, российская армия в Беларуси:

наносит удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре Украины,

проводит обучение и готовит мобилизованных.

"Потом этих мобилизованных перебрасывают в зону боевых действий. Разговоры о возможном вторжении в Украину со стороны Беларуси – это попытка оттянуть наши войска от зоны боевых действий", – пояснил Черняк.

Он добавил, что военная разведка Украины отслеживает происходящее на территории Беларуси, поскольку там есть российские военные.

"Нам приходится вести в Беларуси разведку – мы этого не скрываем. В случае вторжения силы оккупантов будут уничтожены", – подытожил представитель военной разведки.

Угроза наступления из Беларуси: коротко