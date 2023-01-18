Российская журналистка, писательница и политическая обозреватель Юлия Латынина считает, что во время войны нужно исходить из худшего. Об этом она рассказала 24 Каналу. По ее словам, если существует 5% вероятность наступления России из Белоруссии, то готовиться к нему, к сожалению, нужно.

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От Путина ожидай худшего

Хотя, по ее мнению, большое количество разговоров о наступлении может быть связано с тем, чтобы Украина готовилась к нему и держала свои войска на границе с Беларусью, в то время как с большей вероятностью российские войска будут наступать на Донбассе.

Однако сегодня благодаря спутниковой разведке ВСУ знают даже о вылете ракеты в тот же момент, когда она начала движение. Поэтому возможность собрать в Беларуси определенную часть войска и наступать незаметно равна нулю,

– подчеркнула она.

По ее словам, Путину частично удалось обмануть мир в феврале прошлого года.

"Он столько раз собирал войска и не наступал, что многие думали, в том числе и я, что это очередной блеф. Но сейчас все понимают, если не знаешь, чего ожидать от Путина, ожидай худшего", – отметила Латынина.

Лукашенко "работает" чучелом

Она считает, что Александру Лукашенко удалось не ввязаться в войну с Украиной в первые месяцы.

Поэтому вряд ли он сейчас полезет в тот "кувшин", когда там нет воды и можно только задохнуться,

– предположила она.

Журналистка отметила, что Лукашенко в последнее время не только не предоставляет Путину свои войска, но и свою территорию для нанесения ударов с нее по Украине в частности "Искандерами".

"Не уверена, остались ли у Путина "Искандеры". Однако С-400, которыми недавно били по Киеву, стояли в Брянской области - близко к границе с Беларусью. И это не просто так", - подчеркнула она.

Латынина рассказала о том факте, что последний визит Путина в Минск, это нечто невероятное, потому что это глава Беларуси приезжает в Россию.

И "билет" у Путина был не дешевым, потому что каждая встреча с Лукашенко стоит ему несколько миллиардов кредитов, которые не вернутся,

– считает она.

Однако, по ее словам, все, что получил российский диктатор от этой встречи – возможность проводить обучение своей армии на территории Беларуси.

"Теперь он имеет "усатого таракана", который бегает вдоль белорусско-украинской границы и все время грозно щурится, чтобы с украинской стороны держались подразделения ВСУ, если начнется наступление. Поэтому Лукашенко сегодня "работает" чучелом для Путина", - говорит она.

Лукашенко мечтал стать диктатором России

Юлия Латынина подчеркнула, что Путин и Лукашенко ненавидят друг друга, и имеют на это собственные причины.

"20 лет взаимоотношений Лукашенко с Путиным, глава Беларуси, как "глиста" в "кишечнике", с одной стороны был совершенно независим от окружающего "кишечника" то есть России, а с другой - "питался" всем тем, что там находил", - рассказала она.

По ее мнению, еще при предыдущем президенте России Борисе Ельцине Лукашенко имел совсем другие мечты.

Гитлер, как известно, был австрийцем, а правителем он стал в Германии. Лукашенко хотел быть не диктатором Беларуси, а именно России. В то время у него была большая фракция в российском парламенте. Он позиционировал себя "фюрером" по сравнению с нерешительным Ельциным,

– подчеркнула она.

По ее словам, еще при Ельцине готовилась идея союза между Россией и Беларусью, и после создания нового государства, Лукашенко желал стать ее диктатором.

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Путин очень хочет "сожрать" Беларусь

Политическая обозревательница отметила, что главная причина ненависти Путина к Лукашенко (она у них взаимная) в том, что глава Кремля планировал присоединить к России Беларусь и сформировать новое государство и снова пойти на выборы, чтобы стать президентом этого новообразования.

Это все равно, чтобы Мусолини мечтал стать главой Германии, а Гитлер – главой Италии. Но Лукашенко не согласился с предложением Путина. Поэтому эти два персонажа действительно очень ненавидят друг друга,

– считает она.

Латынина подчеркнула, что мечта Лукашенко стать диктатором России не сбылась. А вот у Путина планы не изменились.

"Один из сценариев его вторжения в Украину заключался в том, чтобы привести "в обозе" Януковича. А затем торжественно Янукович, Лукашенко и Путин объявили бы о "восстановлении", если не Советского Союза, то об объединении трех территорий под руководством, понятно, "великого и могущественного" Путина", – рассказала она.

По ее словам, как известно, случились некоторые "технические детали", которые сделали это невозможным.

"Но в любом случае Путин очень хочет "сожрать" Беларусь, чтобы хоть что-то показать российскому народу и вызвать какой-то энтузиазм", - резюмировала Юлия Латынина.

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