Российская журналистка, писательница и политическая обозреватель Юлия Латынина считает, что во время войны нужно исходить из худшего. Об этом она рассказала 24 Каналу. По ее словам, если существует 5% вероятность наступления России из Белоруссии, то готовиться к нему, к сожалению, нужно.
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От Путина ожидай худшего
Хотя, по ее мнению, большое количество разговоров о наступлении может быть связано с тем, чтобы Украина готовилась к нему и держала свои войска на границе с Беларусью, в то время как с большей вероятностью российские войска будут наступать на Донбассе.
Однако сегодня благодаря спутниковой разведке ВСУ знают даже о вылете ракеты в тот же момент, когда она начала движение. Поэтому возможность собрать в Беларуси определенную часть войска и наступать незаметно равна нулю,
– подчеркнула она.
По ее словам, Путину частично удалось обмануть мир в феврале прошлого года.
"Он столько раз собирал войска и не наступал, что многие думали, в том числе и я, что это очередной блеф. Но сейчас все понимают, если не знаешь, чего ожидать от Путина, ожидай худшего", – отметила Латынина.
Лукашенко "работает" чучелом
Она считает, что Александру Лукашенко удалось не ввязаться в войну с Украиной в первые месяцы.
Поэтому вряд ли он сейчас полезет в тот "кувшин", когда там нет воды и можно только задохнуться,
– предположила она.
Журналистка отметила, что Лукашенко в последнее время не только не предоставляет Путину свои войска, но и свою территорию для нанесения ударов с нее по Украине в частности "Искандерами".
"Не уверена, остались ли у Путина "Искандеры". Однако С-400, которыми недавно били по Киеву, стояли в Брянской области - близко к границе с Беларусью. И это не просто так", - подчеркнула она.
Латынина рассказала о том факте, что последний визит Путина в Минск, это нечто невероятное, потому что это глава Беларуси приезжает в Россию.
И "билет" у Путина был не дешевым, потому что каждая встреча с Лукашенко стоит ему несколько миллиардов кредитов, которые не вернутся,
– считает она.
Однако, по ее словам, все, что получил российский диктатор от этой встречи – возможность проводить обучение своей армии на территории Беларуси.
"Теперь он имеет "усатого таракана", который бегает вдоль белорусско-украинской границы и все время грозно щурится, чтобы с украинской стороны держались подразделения ВСУ, если начнется наступление. Поэтому Лукашенко сегодня "работает" чучелом для Путина", - говорит она.
Лукашенко мечтал стать диктатором России
Юлия Латынина подчеркнула, что Путин и Лукашенко ненавидят друг друга, и имеют на это собственные причины.
"20 лет взаимоотношений Лукашенко с Путиным, глава Беларуси, как "глиста" в "кишечнике", с одной стороны был совершенно независим от окружающего "кишечника" то есть России, а с другой - "питался" всем тем, что там находил", - рассказала она.
По ее мнению, еще при предыдущем президенте России Борисе Ельцине Лукашенко имел совсем другие мечты.
Гитлер, как известно, был австрийцем, а правителем он стал в Германии. Лукашенко хотел быть не диктатором Беларуси, а именно России. В то время у него была большая фракция в российском парламенте. Он позиционировал себя "фюрером" по сравнению с нерешительным Ельциным,
– подчеркнула она.
По ее словам, еще при Ельцине готовилась идея союза между Россией и Беларусью, и после создания нового государства, Лукашенко желал стать ее диктатором.
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Путин очень хочет "сожрать" Беларусь
Политическая обозревательница отметила, что главная причина ненависти Путина к Лукашенко (она у них взаимная) в том, что глава Кремля планировал присоединить к России Беларусь и сформировать новое государство и снова пойти на выборы, чтобы стать президентом этого новообразования.
Это все равно, чтобы Мусолини мечтал стать главой Германии, а Гитлер – главой Италии. Но Лукашенко не согласился с предложением Путина. Поэтому эти два персонажа действительно очень ненавидят друг друга,
– считает она.
Латынина подчеркнула, что мечта Лукашенко стать диктатором России не сбылась. А вот у Путина планы не изменились.
"Один из сценариев его вторжения в Украину заключался в том, чтобы привести "в обозе" Януковича. А затем торжественно Янукович, Лукашенко и Путин объявили бы о "восстановлении", если не Советского Союза, то об объединении трех территорий под руководством, понятно, "великого и могущественного" Путина", – рассказала она.
По ее словам, как известно, случились некоторые "технические детали", которые сделали это невозможным.
"Но в любом случае Путин очень хочет "сожрать" Беларусь, чтобы хоть что-то показать российскому народу и вызвать какой-то энтузиазм", - резюмировала Юлия Латынина.
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Угроза наступления из Беларуси: мнения экспертов
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что через совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений армий Беларуси и России в Белоруссии привлечены все полигоны, которые можно было привлечь. Он отметил, что говорить о том, что белорусское направление не представляет угрозы, рано.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность наступления России в марте-апреле очень мала. Он объяснил это тем, что в России нет ресурсов, чтобы перевезти большое количество военных людей в Беларусь, с учетом того, что на Востоке до сих пор идут интенсивные бои.
- Представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что Россия и Беларусь постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть оккупантов уже даже перебросили из Беларуси на Восток Украины. В то же время, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.