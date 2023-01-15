Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов. В России разгоняют фейки о том, что военное командование подготовило большие формирования, количеством 600-700 тысяч оккупантов, передает 24 Канал.

К теме Беларусь создает свою НДП: Жданов оценил угрозу повторного наступления на Киев

Какую информацию транслируют российские СМИ

Жданов говорит, что, по информации росСМИ, оккупанты уже полностью готовы наступать. Пропагандисты утверждают, что еще одно наступление может начаться внезапно.

Ракетные атаки могут быть, как на Востоке, так и на Юге. Да еще с высадкой морского десанта. Кроме того, отмечают, что если начнется наступление с Беларуси, то ракетами будут поражать Луцк и Ровно, чтобы отрезать пути поставки западного оружия.

Вероятно, у Кремля закончились идеи и они снова повторяют те же басни, что и в начале полномасштабного вторжения.

Оценка Жданова

Первое, на что обратил внимание военный эксперт – сказочные цифры в численности военных формирований России.

Жданов оценил вероятность нового наступления России: смотрите видео

Если бы в России были формирования, численностью 600-700 тысяч солдат, то об этом знали бы все западные разведки. Ведь скрыть такое количество людей, даже на территории России, невозможно,

– отметил Жданов.

Он добавил, что вероятность наступления России в марте-апреле очень мала. Объяснил он это тем, что у России нет ресурсов, чтобы перевезти такое большое количество людей в Беларусь, с учетом того, что на Востоке до сих пор идут интенсивные бои.

Почему Россия не будет наступать из Беларуси: коротко