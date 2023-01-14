Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Вероятно, Александр Лукашенко видит в этой ЧВК замену срочной армии Беларуси в войне.

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По словам Олега Жданова, ЧВК в Беларуси создается, чтобы воевать вместо белорусских военных на стороне России.

Он, как хитрый картофельный король, избегая прямых ответов и ответственности, мог согласиться на формирование частной военной компании,

– добавил эксперт.

Какая цель Лукашенко

Жданов считает, что из действующих военных и военнообязанных Беларусь сформирует ЧВК, которая примет участие в войне на стороне России.

Лукашенко снова скажет, что он не имеет к этому никакого отношения, это все ЧВК, это же не вооруженные силы Беларуси,

– добавил военный эксперт.

Жданов предполагает, что Лукашенко мог договориться с украинским руководством о том, что с территории Беларуси огня не будет.

Он вспомнил скандал, разгоревшийся недавно в Европе. Там на вопрос "Почему Беларусь не попала под санкции?" один из депутатов Европарламента ответил, что это происходит по просьбе украинского руководства.

Жданов о формировании ЧВК в Беларуси: смотреть видео

Будет ли еще одно наступление на Киев

Жданов называет возможность повторного наступления в Киев маловероятной. 24 февраля с территории Беларуси входила группировка примерно с 45 тысячами, хотя наша армия и находилась в штате мирного времени, все увидели, чем это закончилось.

Сегодня, когда вдоль северной границы расположена огромная часть наших войск, когда граница превращена и продолжает превращаться в линию обороны, возможность прорыва можно рассматривать только с количеством 60 – 70 тысяч и более личного состава врага,

– заметил эксперт.

Упомянутая ЧВК и около 10 тысяч российских военных, которые проходят обучение на белорусских полигонах могут повлечь за собой вооруженный пограничный конфликт, предполагает Жданов. Они могут так сделать, чтобы сковать украинские силы, чтобы их не смогли перебросить на юг или восток.

Готовится ли Беларусь вступить в войну