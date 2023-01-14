Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Ймовірно, Алєксандр Лукашенко бачить в цьому ПВК заміну строкової армії Білорусі у війні.

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За словами Олега Жданова, ПВК у Білорусі створюється, аби воювати замість білоруських військових на боці Росії.

Він, як хитрий картопляний король, уникаючи прямих відповідей та відповідальності, міг погодитися на формування приватної військової компанії,

– додав експерт.

Яка мета Лукашенка

Жданов вважає, що із чинних військових та військовозобов'язаних Білорусь сформує ПВК, яка візьме участь у війні на боці Росії.

Лукашенко знову скаже, що він не має до цього ніякого стосунку, це все ПВКшники, це ж не збройні сили Білорусі,

– додав військовий експерт.

Жданов припускає, що Лукашенко міг домовитися з українським керівництвом про те, що з території Білорусі вогню не буде.

Мовець згадав скандал, який розгорівся нещодавно в Європі. Там на питання "Чому Білорусь не потрапила під санкції?" один з депутатів Європарламенту відповів, що це відбувається на прохання українського керівництва.

Жданов про формування ПВК в Білорусі: дивитись відео

Чи буде ще один наступ на Київ

Жданов називає можливість повторного наступу на Київ малоймовірною. 24 лютого з території Білорусі входило угруповання приблизно з 45 тисячами, хоч наша армія і перебувала в штаті мирного часу, всі побачили чим це закінчилося.

Сьогодні, коли вздовж північного кордону розташована величезна наших військ, коли кордон перетворений і продовжує перетворюватися на лінію оборони, можливість прориву можна розглядати лише з кількістю 60 — 70 тисяч і більше особового складу ворога,

– зауважив експерт.

Згадана ПВК і близько 10 тисяч російських військових, які проходять навчання на білоруських полігонах можуть спричинити збройний прикордонний конфлікт, припускає Жданов. Вони можуть так зробити, аби скувати українські сили, щоб їх не змогли перекинути на південь чи схід.

Чи готується Білорусь вступити у війну