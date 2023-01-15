Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. У Росії розганяють фейки про те, що військове командування підготувало великі формування, кількістю 600-700 тисяч окупантів, передає 24 Канал.
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Яку інформацію транслюють російські ЗМІ
Жданов каже, що за інформацією росЗМІ, окупанти вже повністю готові наступати. Пропагандисти стверджують, що ще один наступ може початися раптово.
Ракетні атаки нібито можуть бути, як на Сході, так і на Півдні. Та ще й з висадкою морського десанту. Крім того, зазначають, якщо почнеться наступ з Білорусі, то ракетами будуть уражати Луцьк та Рівне, аби відрізати шляхи постачання західної зброї.
Ймовірно, у Кремля закінчились ідеї й вони знову повторюють ті самі байки, що і на початку повномасштабного вторгнення.
Оцінка Жданова
Перше, на що звернув увагу військовий експерт, – казкові цифри у чисельності військових формувань Росії.
Жданов оцінив ймовірність нового наступу Росії: дивіться відео
Якби в Росії були формування, чисельністю 600-700 тисяч солдатів, то про це знали б усі західні розвідки. Адже сховати таку кількість людей, навіть на території Росії, неможливо,
– зазначив Жданов.
Він додав, що ймовірність наступу Росії у березні-квітні дуже мала. Пояснив він це тим, що в Росії немає ресурсів, аби перевезти таку велику кількість людей до Білорусі, з урахуванням того, що на Сході досі йдуть інтенсивні бої.
Чому Росія не наступатиме з Білорусі: коротко
- Місцеве населення прикордонних регіонів серйозно налаштоване захищати рідну землю та влаштувати окупантам "Поліський котел". На півночі Рівненської області активно будують інженерні, фортифікаційні споруди та копають протитанкові рови.
- Зауважимо, що в України є ще один корисний союзник – місцева популяція бобрів. Коли вони будують свої дамби, зазвичай люди їх руйнують, але цього року вони не зробили через війну, тому зараз скрізь вода.
- Крім того, Україні допомагає і погода. Через теплу зиму навколо кордону України з Білоруссю утворились кілометри уривчастих берегів річок, густий мул і залиті водою поля. Такі природні умови значно ускладнять наступ загарбників.
- Нещодавно у Білорусь приїхав головнокомандувач сухопутних військ Росії Олег Салюков. Він перевірив, як проходить підготовка російських окупантів на військових базах.