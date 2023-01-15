Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. У Росії розганяють фейки про те, що військове командування підготувало великі формування, кількістю 600-700 тисяч окупантів, передає 24 Канал.

До теми Білорусь створює свою ПВК: Жданов оцінив загрозу повторного наступу на Київ

Яку інформацію транслюють російські ЗМІ

Жданов каже, що за інформацією росЗМІ, окупанти вже повністю готові наступати. Пропагандисти стверджують, що ще один наступ може початися раптово.

Ракетні атаки нібито можуть бути, як на Сході, так і на Півдні. Та ще й з висадкою морського десанту. Крім того, зазначають, якщо почнеться наступ з Білорусі, то ракетами будуть уражати Луцьк та Рівне, аби відрізати шляхи постачання західної зброї.

Ймовірно, у Кремля закінчились ідеї й вони знову повторюють ті самі байки, що і на початку повномасштабного вторгнення.

Оцінка Жданова

Перше, на що звернув увагу військовий експерт, – казкові цифри у чисельності військових формувань Росії.

Жданов оцінив ймовірність нового наступу Росії: дивіться відео

Якби в Росії були формування, чисельністю 600-700 тисяч солдатів, то про це знали б усі західні розвідки. Адже сховати таку кількість людей, навіть на території Росії, неможливо,

– зазначив Жданов.

Він додав, що ймовірність наступу Росії у березні-квітні дуже мала. Пояснив він це тим, що в Росії немає ресурсів, аби перевезти таку велику кількість людей до Білорусі, з урахуванням того, що на Сході досі йдуть інтенсивні бої.

Чому Росія не наступатиме з Білорусі: коротко