За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", навчання продовжили щонайменше до 30 січня. До навчань залучили ще один полігон "Ружани".

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На яких полігонах відбуваються навчання

Відомо, що 20-21 січня стали вихідними для деяких полігонів. Проте інші, де сконцентровані сили російської армії, продовжать працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський", "Обуз-Лісновський".

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 28 січня;

Полігон "Гозький" 6 механізованої бригади (Гродненський район) до 29 січня;

Полігон "Брестський" 38 десантно-штурмової бригади (Брестський район) до 28 січня;

Полігон "Осиповичський" 51 бригади (Осиповичський район) до 29 січня;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 27 січня;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) 30 січня;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) до 29 січня;

Полігон "Лепельський" 19 механізованої бригади (Лепельський район) до 29 січня.

Крім того, 20 січня почалися навчання на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО. Поки що вони були заплановані на 19 та 20 січня.

Полігони, де проходять військові навчання / Фото "Беларускі Гаюн"

Військові навчання проводять з квітня

Як бачимо, білоруське та російське командування не збирається закінчувати військові навчання, які розпочались ще 29 квітня 2022 року. Відтак, загальна кількість продовжень термінів навчань склала вже 39 тижнів.

"Беларускі Гаюн" стверджують, що білоруська армія покращує навички, стає більш підготовленою до оборони, але як і раніше, вона не готова до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

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