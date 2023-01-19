Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, про своє нікчемне положення Лукашенко прекрасно знає.

Цікаво Європарламент проголосував за трибунал для Путіна і Лукашенка

Чого/кого боїться Лукашенко

Геннадій Гудков підкреслив, що самопроголошений очільник Білорусі намагається протистояти всьому тому, що його оточує. Одна із загроз – силовики, які чудово знають про ймовірний розвиток подій.

"Силовики скажуть: "Ти що твориш? Ти хочеш, щоб ми гинули через цього божевільного Путіна?", – додав він.

За словами опозиціонера, ще одна загроза – західні країни.

Чому ж Лукашенка не продати Заходу? Дуже просто за гарантії безпеки, вихід із ситуації, вирішення кризи,

– наголосив він.

Алєксандр Лукашенко опинився у скрутному становищі.

Геннадій Гудков пояснив, які відносини у Лукашенка з Путіним: дивіться відео

Чому Лукашенко досі живий

Геннадій Гудков розказав, що у очільника Білорусі наразі просто немає виходу.

Лукашенко не між двох вогнів, він між багатьох вогнів,

– наголосив він.

На його думку, те, що Лукашенко досі вижив дуже дивно.

"Можливо, він щасливчик і у нього гострий нюх на небезпеку. Втім, у нього ситуація не дуже", – пояснив опозиціонер.

Не краще справи й у російського диктатора Путіна.

Яка ситуація у Путіна

Гудков наголосив, що у президента Росії практично немає зовнішньої підтримки.

"Напевно, єдині, з ким він може говорити, це Іран і Північна Корея. На цьому можна ставити крапку, тому що Венесуела гидує, Сі Цзіньпін посилає", – підкреслив він.

На думку опозиціонера, до Лукашенка Путін теж не звернеться.

Лукашенко його ненавидить тихою ненавистю, але використовує його як мішок із грошима, щоб витрусити з нього необхідну суму для годування свого апарату,

– пояснив він.

Тож відносини між очільниками держав все ж натягнуті.

Загроза наступу з Білорусі: думки експертів