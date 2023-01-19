Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, про своє нікчемне положення Лукашенко прекрасно знає.
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Чого/кого боїться Лукашенко
Геннадій Гудков підкреслив, що самопроголошений очільник Білорусі намагається протистояти всьому тому, що його оточує. Одна із загроз – силовики, які чудово знають про ймовірний розвиток подій.
"Силовики скажуть: "Ти що твориш? Ти хочеш, щоб ми гинули через цього божевільного Путіна?", – додав він.
За словами опозиціонера, ще одна загроза – західні країни.
Чому ж Лукашенка не продати Заходу? Дуже просто за гарантії безпеки, вихід із ситуації, вирішення кризи,
– наголосив він.
Алєксандр Лукашенко опинився у скрутному становищі.
Геннадій Гудков пояснив, які відносини у Лукашенка з Путіним: дивіться відео
Чому Лукашенко досі живий
Геннадій Гудков розказав, що у очільника Білорусі наразі просто немає виходу.
Лукашенко не між двох вогнів, він між багатьох вогнів,
– наголосив він.
На його думку, те, що Лукашенко досі вижив дуже дивно.
"Можливо, він щасливчик і у нього гострий нюх на небезпеку. Втім, у нього ситуація не дуже", – пояснив опозиціонер.
Не краще справи й у російського диктатора Путіна.
Яка ситуація у Путіна
Гудков наголосив, що у президента Росії практично немає зовнішньої підтримки.
"Напевно, єдині, з ким він може говорити, це Іран і Північна Корея. На цьому можна ставити крапку, тому що Венесуела гидує, Сі Цзіньпін посилає", – підкреслив він.
На думку опозиціонера, до Лукашенка Путін теж не звернеться.
Лукашенко його ненавидить тихою ненавистю, але використовує його як мішок із грошима, щоб витрусити з нього необхідну суму для годування свого апарату,
– пояснив він.
Тож відносини між очільниками держав все ж натягнуті.
Загроза наступу з Білорусі: думки експертів
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що через спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів армій Білорусі та Росії у Білорусі залучені всі полігони, які можна було залучити. Він зазначив, що говорити про те, що білоруський напрямок не становить загрозу, зарано.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ймовірність наступу Росії у березні-квітні дуже мала. Він пояснив він це тим, що в Росії немає ресурсів, аби перевезти велику кількість військових людей до Білорусі, з урахуванням того, що на Сході досі йдуть інтенсивні бої.
- Речник державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що Росія та Білорусь постійно проводять спільні навчання між військовими підрозділами. А частину окупантів вже навіть перекинули з Білорусі на Схід України. Водночас ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою.