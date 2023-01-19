Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, о своем ничтожном положении Лукашенко прекрасно знает.
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Чего/кого боится Лукашенко
Геннадий Гудков подчеркнул, что самопровозглашенный руководитель Беларуси пытается противостоять всему тому, что его окружает. Одна из угроз – силовики, прекрасно знающие о вероятном развитии событий.
"Силовики скажут: "Ты что творишь? Ты хочешь, чтобы мы погибали из-за этого безумного Путина?", – добавил он.
По словам оппозиционера, еще одна угроза – западные страны.
Почему Лукашенко не продать Западу? Очень просто за гарантии безопасности, выход из ситуации, разрешение кризиса,
– подчеркнул он.
Александр Лукашенко оказался в тяжелом положении.
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Почему Лукашенко до сих пор жив
Геннадий Гудков рассказал, что у главы Беларуси пока просто нет выхода.
Лукашенко не между двух огней, он среди многих огней,
– подчеркнул он.
По его мнению, то, что Лукашенко все еще выжил, очень странно.
"Возможно, он счастливчик и у него острое обоняние опасности. Впрочем, у него ситуация не очень", – объяснил оппозиционер.
Не лучше обстоит дело и у российского диктатора Путина.
Какая ситуация у Путина
Гудков подчеркнул, что у президента России практически нет внешней поддержки.
"Наверное, единственные, с кем он может говорить, это Иран и Северная Корея. На этом можно ставить точку, потому что Венесуэла брезгует, Си Цзиньпин посылает", – подчеркнул он.
По мнению оппозиционера, к Лукашенко Путин тоже не обратится.
Лукашенко его ненавидит тихой ненавистью, но использует его как мешок с деньгами, чтобы вытряхнуть из него необходимую сумму для кормления своего аппарата,
– объяснил он.
Так что отношения между главами государств все же натянуты.
Угроза наступления из Беларуси: мнения экспертов
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что через совместное летно-тактическое обучение авиационных подразделений армий Беларуси и России в Белоруссии привлечены все полигоны, которые можно было привлечь. Он отметил, что говорить о том, что белорусское направление не представляет угрозы, рано.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность наступления России в марте-апреле очень мала. Он объяснил это тем, что в России нет ресурсов, чтобы перевезти большое количество военных людей в Беларусь, с учетом того, что на Востоке до сих пор идут интенсивные бои.
- Представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что Россия и Беларусь постоянно проводят совместные учения между военными подразделениями. А часть кафиров уже даже перебросили из Беларуси на Восток Украины. В то же время, ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.