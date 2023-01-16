Про це 24 Каналу розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він нагадав, що Рівненська область має 229 кілометрів спільного кордону з Білоруссю.

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За словами Коваля, розмови про ймовірний наступ російських військ на Україну з півночі, зокрема на Рівненщину, ведуться постійно.

Сьогодні на Рівненщині спокійно. Всі 229 кілометрів кордону непорушні. Ми працюємо над планами оборони міст та селищ на випадок ймовірної агресії ворога,

– зазначив голова Рівненської ОВА.

За його словами, йдеться про захист не тільки прикордонних громад, а й усієї області.

Де може наступати ворог у разі нападу з території Білорусі

Як розповів Коваль, у районі Рівненщині через українсько-білоруський кордон проходять 2 великих автошляхи:

перший – у районі українського села Прикладники та білоруського Невеля;

другий – біля села Городище Дубровицького району.

Якби росіяни наважилися на новий наступ, то саме по них, ймовірно, намагалися б зайти колони ворожої техніки.

"Ці найбільші автодороги потенційно є найнебезпечнішими. Але вони повністю захищені з нашого боку", – наголосив Коваль.

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Як на Рівненщині готуються до ймовірного наступу росіян

Він додав, що перетнути кордон з Білоруссю в інших місцях, а тим паче просунутися вглиб області для росіян буде нереально. Адже на їхньому шляху на півночі Рівненщини може постати багато водних перешкод.

Віталій Коваль Голова Рівненської ОВА Окрім десятків річок, на території Рівненщини є 556 кілометрів іригаційних каналів. Колись вони використовувалися для осушення боліт. А сьогодні мають також і захисну функцію, тому що через велику кількість опадів наповнені водою.

Він додав, що загалом уся територія від кордону до Варшавської траси – це важкопрохідна, болотиста місцевість. До того ж українські військові пропрацювали кожну найменшу ділянку та здійснили низку кроків у підготовці до оборони області.

Є велика територія замінувань.

Підготовані протитанкові рови та фортифікаційні споруди.

Сили оборони спільно з лісничими підготували місця стримування нападників.

Заміновані мости, якими ворог міг би потенційно скористатися.

"Прості жителі Рівненщини – це ще одна армія"

Як розповів очільник Рівненської ОВА, також щодня проводяться злагодження бойових підрозділів, які захищають Рівненщину. За словами Коваля, місцеве населення також активно долучається до підготовки оборони області.

Прості жителі Рівненщини – це ще одна армія, і дуже мотивована. Адже Рівненщина – це край партизанської слави, тут історично був дуже сильний рух опору,

– наголосив очільник ОВА.

Він додав, що регіон не зламали ні фашистські окупанти, ні комуністична влада, яка насаджувала свої порядки.

"Рівненщина – це територія, де вороги загинуть"

Коваль зазначив, що якщо військово-політичне керівництво Білорусі дозволить росіянам піти у наступ на територію Рівненщини, то їх тут не чекає нічого хорошого.

"Це територія, де вороги просто загинуть. Щодо того, що до наступу приєднаються білоруси, то ми до таких прогнозів ставимося стримано. Адже рівень підтримки російської агресії проти України серед самих білорусів надзвичайно низький", – зазначив керівник Рівненської ОВА.

Втім, посадовець не виключає, що Росія може змусити білорусів долучитися до наступу на Україну. Або ж, за словами Коваля, ворог може влаштувати провокації, переодягнувши свої підрозділи у форму білоруських військових.

Нам неважливо, як буде виглядати ворог, який буде намагатися зайти на територію України через Рівненщину. Ми точно гідно його зустрінемо. Тут будуть криваві болота,

– наголосив глава Рівненської ОВА.

Оборону Рівненської АЕС суттєво посилили

Особливий акцент керівництво регіону зробило на укріпленні захисту Рівненської АЕС, яка розташована за 60 кілометрів від кордону з Білоруссю.

Віталій Коваль Голова Рівненської ОВА Оборона міста Вараш, де розташована Рівненська АЕС, та самої станції – це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії, поліцейських, СБУ. Такого насичення лінії оборони, яка є зараз, не було ні місяць, ні два тому.

За словами Коваля, з кожним днем оборона посилюється, особливо у плані військової техніки й протиповітряного захисту.

"Ми винесли уроки з ситуації на інших енергетичних об'єктах. Розуміючи тактику ворога, ми укріпили атомну електростанцію і саме місто, яке є ключовим", – сказав очільник Рівненської ОВА.

Загроза нового наступу з території Білорусі: коротко