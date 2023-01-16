Про це 24 Каналу розповів представник із закордонних справ Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський. За його словами, така боязнь Лукашенка пояснюється страхом втратити владу.

Цікаво Навіщо Путіну російські війська у Білорусі і чи оголосить диктатор новий наступ на Україну

Вірогідність участі білоруського війська у війні

Валерій Ковалевський розказав, що вступ Білорусі у війну проти України на стороні Росії – це питання часу.

"Для Путіна немає ніякого значення, який це матиме відбиток на стосунках між білорусами та українцями", – нагадав Ковалевський.

Представник із закордонних справ Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі прокоментував, що радикальні рішення прийматимуться у випадку розгортання двох сценаріїв. Згідно з першим, Росія понесе поразку на фронтах, намагатиметься врятувати ситуацію і потребуватиме резервів.

Білорусь у певному сенсі – це і є резерв для Путіна,

– зауважив він.

Другий варіант розвитку подій – Росія зможе змінити ситуацію на лінії розмежування і просунеться вперед.

"Тоді так само буде момент, коли білоруське військо може отримати указ від Путіна висуватися вперед", – пояснив Ковалевський.

За його словами, наразі вірогідність вступу білоруських військових в цю війну підвищується з кожним днем.

Валерій Ковалевський розповів, за яких умов Білорусь вступить у війну на стороні Росії: дивіться відео

Залежність Лукашенка від Путіна

Валерій Ковалевський зауважив, що, на думку білоруських експертів, Лукашенко виконає те рішення, яке для нього сформулює Путін.

Я не бачу, у який спосіб Лукашенко зможе відмовити Путіну. Він абсолютно підконтрольний Путіну і дуже залежний від нього,

– підкреслив він.

Лукашенко часто виконує абсолютно всі вимоги Путіна. Зокрема, яскравим доказом цього є часті візити самопроголошеного очільника Білорусі до Росії. На думку Ковалевського, вони точно не мають туристичний підтекст.

"Такі поїздки Лукашенка до Путіна сьогодні мають єдину мету – узгодження того, що відбувається, доопрацювання певних кроків", – підкреслив він.

Проте єдина річ, яка може стримувати самопроголошеного президента Білорусі – це реакція людей. Це може стати причиною повалення режиму Лукашенка, а відтак свідчитиме про втрату Путіним свого єдиного союзника.

Чи виступає Лукашенко за мир

Валерій Ковалевський розповів, що не бачить, що Лукашенко якось сприяє миру для українців чи налагодженню мирного процесу між сторонами. Ситуація наразі протилежна.

Він все більше і більше втягує Білорусь у цю війну, виконуючи всі вимоги з боку Путіна,

– наголосив він.

На його думку, для самопроголошеного президента Білорусі мир настане, якщо Україну програє, складе зброю та погодиться на всі умови з боку Росії. Однак цього, звичайно, ніколи не станеться.

"Тоді Лукашенко відчує себе переможцем і зможе зібрати всі трофеї, увесь "урожай" від переможної війни", – розповів Ковалевський.

За його словами, для Лукашенка війна це і є мир.

Загроза наступу з Білорусі: головне