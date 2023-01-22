Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне предприняли попытку наступления на Запорожском фронте.
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Россияне проводят разведку боем в Запорожской области
В частности, оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе городов Орехов и Гуляйполе. Как объяснил военный эксперт, россияне на этом участке проводят разведку боем.
Выходят разведывательные диверсионные группы в количестве 10 – 15 человек и "щупают" линии обороны, определяют вероятные направления для штурмовых действий. А иногда подтягивают и штурмовые группы,
– сказал Свитан.
По словам полковника запаса ВСУ, в районе Орехова есть определенное давление российских войск на ВСУ на участке фронта около 40 – 50 километров. Там захватчики пытаются проводить наступательные действия.
"Однако никакой опасности в данном районе нет, поскольку количество российских войск недостаточно для выполнения широкомасштабных наступательных задач", – подчеркнул Свитан.
Роман Свитан рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео
Россия проводит ротацию войск возле Гуляйполя и Орехова
Он добавил, что оккупанты получают задачи по разведке боем тогда, когда у них проходят определенные ротационные мероприятия и заходят новые части.
Сейчас заметно усиление потока российских мобилизованных, которые уже были подготовлены в течение нескольких месяцев. Их подтягивают, в частности и к Запорожскому фронту,
– отметил военный эксперт.
По его словам, россияне занимают новые позиции и пытаются пробовать украинскую оборону. Именно это происходит в районе города Орехов. Также российские войска проводят ротацию и в районе Гуляйполя.
"Немного южнее – из района Полог – также наблюдаются определенные ротационные моменты. Заходят свежие российские части", – отметил Свитан.
Он добавил, что те подразделения оккупантов, которые несколько месяцев стояли в этом районе, сейчас оттягивают в тыл на доукомплектование.
ВСУ отогнали российских оккупантов на Запорожском направлении
Несмотря на попытки оккупантов атаковать позиции украинских защитников, никаких поводов для волнения нет.
Украинские войска подтянули резервы и артиллерию, а также отогнали назад и штурмовые, и диверсионно-разведывательные группы россиян. ВСУ стабилизировали фронт возле Запорожья.
Он добавил, что все попытки россиян атаковать полностью провалятся и в будущем.
Что происходит на Запорожском фронте: последние новости
- Российские захватчики пытались наступать на Запорожском направлении силами 58-й общевойсковой армии. Украинские защитники успешно отразили вражеские атаки.
- Глава Запорожской ОВА Александр Старух подтвердил, что россияне пробуют наступать на Запорожье, однако не в заявленных масштабах. Старух заверил, что никаких сомнений не вызывает то, что наших сил и средств на Запорожском направлении достаточно, чтобы отразить все атаки врага.
- Как объяснили в Силах обороны Таврического направления, на Юге россияне иногда наступают небольшими разведывательными группами. Однако исключать обострение ситуации в Запорожской области нельзя, потому что оккупанты наращивают поставки из Крыма.