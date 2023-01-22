Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне предприняли попытку наступления на Запорожском фронте.

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Россияне проводят разведку боем в Запорожской области

В частности, оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе городов Орехов и Гуляйполе. Как объяснил военный эксперт, россияне на этом участке проводят разведку боем.

Выходят разведывательные диверсионные группы в количестве 10 – 15 человек и "щупают" линии обороны, определяют вероятные направления для штурмовых действий. А иногда подтягивают и штурмовые группы,

– сказал Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, в районе Орехова есть определенное давление российских войск на ВСУ на участке фронта около 40 – 50 километров. Там захватчики пытаются проводить наступательные действия.

"Однако никакой опасности в данном районе нет, поскольку количество российских войск недостаточно для выполнения широкомасштабных наступательных задач", – подчеркнул Свитан.

Роман Свитан рассказал о ситуации в Запорожской области: смотрите видео

Россия проводит ротацию войск возле Гуляйполя и Орехова

Он добавил, что оккупанты получают задачи по разведке боем тогда, когда у них проходят определенные ротационные мероприятия и заходят новые части.

Сейчас заметно усиление потока российских мобилизованных, которые уже были подготовлены в течение нескольких месяцев. Их подтягивают, в частности и к Запорожскому фронту,

– отметил военный эксперт.

По его словам, россияне занимают новые позиции и пытаются пробовать украинскую оборону. Именно это происходит в районе города Орехов. Также российские войска проводят ротацию и в районе Гуляйполя.

"Немного южнее – из района Полог – также наблюдаются определенные ротационные моменты. Заходят свежие российские части", – отметил Свитан.

Он добавил, что те подразделения оккупантов, которые несколько месяцев стояли в этом районе, сейчас оттягивают в тыл на доукомплектование.

ВСУ отогнали российских оккупантов на Запорожском направлении

Несмотря на попытки оккупантов атаковать позиции украинских защитников, никаких поводов для волнения нет.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Украинские войска подтянули резервы и артиллерию, а также отогнали назад и штурмовые, и диверсионно-разведывательные группы россиян. ВСУ стабилизировали фронт возле Запорожья.

Он добавил, что все попытки россиян атаковать полностью провалятся и в будущем.

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